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Клим Шипенко планирует включить в новый фильм около 40 минут космических съемок

  /   Обновлено: 27 июля 2021 20:47
Общество
Клим Шипенко планирует включить в новый фильм около 40 минут космических съемок
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 27 июля. Режиссер Клим Шипенко рассказал некоторые подробности о своем новом художественном фильме «Вызов», который будут снимать в космосе.

Кинематографист поделился деталями о ленте во время очной защиты проектов Фонда кино. Шипенко отметил, что планирует включить в фильм 35–40 минут материала, отснятого в космосе.

«Сделаю так, чтобы максимальное количество космоса было снято в космосе», — цитирует режиссера сайт 360tv.ru.

Участники проекта отправятся в полет 5 октября на корабле «Союз МС-19». В основной состав включили Клима Шипенко, а также актрису Юлию Пересильд и космонавта Антона Шкаплерова. В дублирующую команду попали космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин.

Участники съемок пробудут в космосе до 17 октября, пишет «Культуромания». Они вернутся на Землю с космонавтом Олегом Новицким.

Летчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко говорил, что фильм «Вызов» нельзя назвать новым явлением. По его словам, кино в космосе снимали еще 40 лет назад.

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режиссер шипенко фильм в космосе
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