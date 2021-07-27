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Назван еще один орган, страдающий от коронавируса

  /   Обновлено: 27 июля 2021 20:46
Общество
Назван еще один орган, страдающий от коронавируса
pixabay.com  /  Alexandr Ivanov

Лондон, 27 июля. Люди, болевшие коронавирусом длительное время и имевшие неврологические симптомы, часто страдают от осложнений со стороны органов зрения, рассказывают британские офтальмологи.

Некоторые люди болеют COVID-19 особенно долго, по несколько недель и даже месяцев. У таких пациентов болезнь часто сопровождается неврологическими проблемами. Это может быть головокружение, онемение, сильная утомляемость и головная боль. Переболев, такие люди впоследствии имеют проблемы с роговицей.

На поверхности глаза уменьшается количество нервных волокон, и замедляется рост иммунных клеток. Ученые считают, что такое повреждение может быть вызвано влиянием коронавируса на нервную систему организма.

Как влияет частое использование смартфонов на зрение, выяснили российские офтальмологи. Из-за редкого моргания у человека возникает синдром «сухого глаза».

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зрение глаза коронавирус
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