Светлана Хоркина эмоционально поздравила российских гимнасток с олимпийским золотом

Москва, 27 июля. Двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях Светлана Хоркина призналась, что российские гимнастки на летних Олимпийских играх в Токио исполнили ее давнюю мечту.

Женская сборная России по спортивной гимнастике впервые за 29 лет одержали первенство в командном многоборье. Спортсменки выиграли олимпийское золото, набрав в сумме за четыре программы 169,528 балла. Этой поистине исторической победе особенно была обрадована Светлана Хоркина. Она призналась, что во время выступления сборной России сильно нервничала, но девушки показали наивысшее мастерство и волю к победе.

«Поздравляю их семьи, родителей, первых тренеров. Они большие молодцы», — поздравила россиянок Светлана Хоркина в беседе с РЕН ТВ.

Она отметила, что это золото еще сыграет большую роль в развитии отечественной гимнастики. По словам Хоркиной, спортсменки исполнили ее давнюю мечту. Олимпийская чемпионка добавила, что результаты Олимпиады доказывают, что «как только мы начинаем уверенно идти, то у других начинаются сбои».

Четвертый день Олимпиады для России прошел очень результативно. Золотую медаль в копилку команды принес также Владислав Ларин, который стал олимпийским чемпионом по тхэквондо в весовой категории более 80 килограммов.