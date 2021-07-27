Туроператор усомнился в желании россиян посетить открывшуюся Венгрию

Москва, 27 июля. Венгрия открыла границы для привитых от COVID-19 россиян, однако большого турпотока в эту страну пока не будет, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Власти Венгрии заявили о готовности снова принимать российских туристов, однако пересечь границы страны смогут только прошедшие вакцинацию от коронавируса путешественники. Открытие новой страны стало хорошей новостью для жителей России, однако взрывного интереса к этому направлению у граждан не будет, считает Барзыкин.

«Только вакцинированные могут сделать это. Это серьезное ограничение. Думаю, на этом этапе не будет большого потока», — сказал эксперт в эфире «Радио 1».

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» одобрили почти в 70 странах по всему миру, Венгрия стала одним из первых таких государств. По этой причине привитые от COVID-19 россияне могут свободно посещать эту страну, объяснил Барзыкин.

Отечественную разработку одобрили на территории Венгрии по ускоренной программе. Будапешт в июне 2021 года заявил о намерении обсудить производство российской вакцины от коронавируса с Москвой.