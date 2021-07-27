Экономисты: американцы боятся, что экономика США рухнет

Американцы боятся, что новые вспышки коронавируса могут замедлить экономический рост, из-за чего американская экономика будет плохо себя чувствовать. Об этом рассказали аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

По словам экспертов, нефть завершила вчерашний день очередным повышением. Начало недели для черного золота выдалось позитивным. Вчера в ходе утренних торгов оно снижалось к отметке 73, однако к вечеру смогло восстановиться и уже практически вплотную подобраться к уровню 75.

Экономисты отмечают, что поддержку черному золоту продолжает оказывать достаточно высокий уровень спроса на энергоносители. Предложение нефти на рынке ограничено: ОПЕК только с августа начинает постепенно возобновлять добычу.

«Учитывая тот дефицит, который есть, существует явный перевес со стороны покупателей. Также участники рынка позитивно смотрят на нефть, учитывая темпы вакцинации от коронавируса в мире. Постепенно вырабатывается коллективный иммунитет: уже 70% взрослого населения сделало как минимум одну прививку. Темпы высокие. Опасения, что наступит новая глобальная волна пандемии, постепенно успокаиваются, хотя рост заболеваемости остается на прежнем уровне», — говорят они.

Аналитики подчеркивают, что пока нефть сохраняет свой восходящий тренд, сумев подняться на чуть более высокий диапазон. Актуальный уровень сохраняется от 72 до 76,550 долларов за баррель.

ФБА «Экономика сегодня» /

Что касается золота, то оно продолжает торговаться в очень узком диапазоне — от 1795 до 1810 долларов за унцию. Вчера драгоценный металл опустился ниже отметки 1800. По словам экспертов, основные ожидания у участников рынка сейчас — это итоговое заседание ФРС.

«Завтра будут объявлены результаты по уровню ключевой процентной ставки. Участники рынка пока не ждут каких-то значимых изменений. Прогнозы сейчас сводятся к тому, что все ожидают каких-то более конкретных заявлений относительно сворачивания текущих, стимулирующих программ. Пока есть опасения у американских чиновников, что новые вспышки COVID-19 могут замедлить экономический рост, который сейчас наблюдается. Сейчас экономика все еще нуждается в дополнительной мотивации. На этой неделе мы также увидим данные по ВВП США, которые, скорее всего, будут сильными. Если эти данные разочаруют, то все будут говорить о слабости американской экономики — из-за чего мы увидим очередное снижение доллара и, соответственно, золота», — объясняют эксперты.

Экономисты отмечают, что золото также может возрасти в цене, если продолжит ухудшаться эпидемиологическая ситуация. По их словам, драгоценный металл пока выглядит стабильно.

«Актуальным продолжает оставаться диапазон от 1790 до 1840 долларов за унцию», — говорят они.

ФБА «Экономика сегодня» /

Аналитики также рассказали, что рубль торгуется в общих тенденциях с другими валютами. Они подчеркивают, что для рубля никаких значимых событий пока не происходит.

«Рубль вчера смог немного укрепиться на фоне ослабления доллара на мировом рынке. Также поддержку он получил благодаря текущему налоговому периоду. Сейчас налоговый период будет постепенно заканчиваться, поэтому поддержки с этой стороны не будет. Из-за этого рубль может начать терять позиции. Также на него пока немного давят коррекции на фондовом рынке. Рубль находится в узком диапазоне, границы от 73 до 75 продолжают оставаться актуальными. Стабильность на рынке пока сохраняется», — объясняют они.

Федеральное агентство новостей /

Ранее стало известно, что более тридцати иностранных акций допустят к торгам на Мосбирже. Всего планируется допустить еще 31 зарубежную ценную бумагу. Они станут доступны для купли-продажи со 2 августа текущего года. После обновления общее количество акций, а также депозитариев эмитентов из-за рубежа на Мосбирже составит 204 единицы.