Морские биологи сообщили о гигантских вирусах на дне Марианской впадины

Шанхай, 27 июля. Колонии вирусов нестандартных размеров обитают на дне Марианской впадины, заявили китайские ученые.

Такой вывод исследователи сделали на основании изучения образцов с отложениями. По итогам работы биологи написали статью, которую позже опубликовали в журнале National Geographic.

«Установлено, что на дне впадины обитают вирусы, превышающие по размеру обычные микробы, что просто невероятно», — пишут они.

Помимо аномально маленьких размеров, данные микроорганизмы отличаются суперсложным геномом. В нем, по данным биологов, порядка 1,2 млн пар оснований.

Американские ученые разработали новую легкую ткань, которая защитит от укусов комаров без применения инсектицидной пропитки. Ткань получилась легкой и воздухопроницаемой, но достаточно плотной для комариного хоботка. Разработчики изготовили несколько разных по толщине образцов и сшили рубашку с длинными рукавами и нижнее белье.