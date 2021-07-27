Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июля 21:40
21:39
Весь мир
Посол Эфиопии рассказал об отношении соотечественников к России и Владимиру Путину
21:39
Общество
Праздник повелителя компьютерных сетей
21:39
Политика
Тотальная украинизация обернулась ударом по карману Зеленского
21:36
Весь мир
Хиросима и Нагасаки. Трагедия, присыпанная пеплом
21:35
Общество
Минздрав России рассматривает способы ужесточения мер в борьбе с курением
21:33
Весь мир
Трех африканских писателей включили в лонг-лист Букеровской премии
21:31
Политика
Ответ Путина на письмо австрийского мальчика доказал ценность дружбы с Россией
21:30
Общество
Ирина Смолина оценила проблемы новой журналистики, пандемии и праздников
21:23
Экономика
Экономисты: американцы боятся, что экономика США рухнет
21:23
Весь мир
Более 160 тонн гуманитарной помощи доставлено в Сирию из России
Все новости

Морские биологи сообщили о гигантских вирусах на дне Марианской впадины
Наука
Морские биологи сообщили о гигантских вирусах на дне Марианской впадины
pixabay.com

Шанхай, 27 июля. Колонии вирусов нестандартных размеров обитают на дне Марианской впадины, заявили китайские ученые.

Такой вывод исследователи сделали на основании изучения образцов с отложениями. По итогам работы биологи написали статью, которую позже опубликовали в журнале National Geographic.

«Установлено, что на дне впадины обитают вирусы, превышающие по размеру обычные микробы, что просто невероятно», — пишут они.

Помимо аномально маленьких размеров, данные микроорганизмы отличаются суперсложным геномом. В нем, по данным биологов, порядка 1,2 млн пар оснований.

Американские ученые разработали новую легкую ткань, которая защитит от укусов комаров без применения инсектицидной пропитки. Ткань получилась легкой и воздухопроницаемой, но достаточно плотной для комариного хоботка. Разработчики изготовили несколько разных по толщине образцов и сшили рубашку с длинными рукавами и нижнее белье.

Вернуться назад

Все новости / Наука / Морские биологи сообщили о гигантских вирусах на дне Марианской впадины
ученые вирусы марианская впадина
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru