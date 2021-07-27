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Кроссовер латиноамериканской разработки появился в линейке Fiat
Экономика
Кроссовер латиноамериканской разработки появился в линейке Fiat
Prt Scr youtube.com  /  Autos Segredos

Турин, 27 июля. Модель Fiat Pulse от бразильских инженеров в скором времени поступит на рынок Латинской Америки.

Компактный паркетник Pulse, разработанный специалистами в Бразилии, пополнил ассортимент итальянского бренда Fiat. Предполагается, что модель будет реализовываться на рынке Южной и Центральной Америки. Об этом пишет CarsWeek.Ru.

Фактически новинка является более внедорожным вариантом хетчбэка Argo, так как строится на той же платформе MP1. Однако Pulse отличается более широкой колесной базой и модернизированной электроникой.

Бензиновая версия кроссовера обладает мощностью в 101 л.с., а комплектация паркетника на этаноле может похвастаться 109 л.с. мощности. В паре с двигателем в автомобиле работает пятиступенчатая МКПП, либо вариатор. Продажи машины в Бразилии должны начаться в начале осени.

Структура концерна Fiat, которая занимается спортивными моделями, ранее показала общественности новые разработки под названием Abarth F595 и 695 Esseesse.

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fiat кроссовер pulse
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