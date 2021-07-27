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Суд назначил условный срок экс-депутату из Челябинска за махинации с недвижимостью
Происшествия
Суд назначил условный срок экс-депутату из Челябинска за махинации с недвижимостью
pixabay.com  /  qimono

Челябинск, 27 июля. Бывшая депутат, работая риэлтором, заставила людей обманным путем подписать нужные ей документы и оставила их без недвижимости.

Бывший челябинский депутат Алеся Субботина, которую обвинили в аферах с жильем, получила условный срок. Следствие выяснило, что женщина в 2011-2015 годах работала риэлтором и обманным путем ввела в заблуждение двух человек. Она убедила их под видом другого документа подписать договоры купли-продажи помещений, которые им принадлежали. В итоге граждане остались без недвижимости, а сумма ущерба составила 1 миллион рублей.

Через несколько лет Субботина получила пост депутата Калининского района Челябинска, однако уже в марте прошлого года ее задержали.

Также стало известно, что за совершение серии разбойных нападений, хищение оружия и подделку документов перед судом предстанетбанда, которая занималась нападением на коттеджи, сообщает РИАМО.

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