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Шойгу прибыл в Таджикистан на совещание министров обороны стран ШОС

  /   Обновлено: 27 июля 2021 20:46
Армия
Шойгу прибыл в Таджикистан на совещание министров обороны стран ШОС
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Душанбе, 27 июля. Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Таджикистан для участия в совещании представителей государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как отмечается, в заседании будут принимать участие главы военных ведомств стран, которые входят в состав организации. Это военные делегации Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Совещание запланировано на 28 июля. На нем также будут присутствовать представители Белоруссии в качестве наблюдателей при ШОС.

Ранее сообщалось, что страны Шанхайской организации сотрудничества намерены отправить на учения «Мирная миссия» под Оренбургом свыше четырех тысяч солдат.

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