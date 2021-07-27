Более 160 тонн гуманитарной помощи доставлено в Сирию из России

В аэродром Дювали доставлено более 160 тонн гуманитарной помощи из России. Груз включает в себя 250 000 доз вакцины «Спутник Лайт», один миллион тестов для диагностики COVID-19, а также продовольствие, оборудование и медикаменты.

Корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей присутствовал на церемонии передачи сирийской стороне крупной партии гумпомощи.

Руководитель межведомственного координационного штаба РФ по возвращению беженцев и восстановлению мирной жизни генерал-полковник Михаил Мизинцев подтвердил неизменную поддержку Сирии и ее народа, назвав эту страну надежным союзником и стратегическим партнером России на Ближнем Востоке.

Затем он передал сертификаты на вакцину и ПЦР-тесты министру муниципального управления и экологии САР Хусейну Махлюфу.

Федеральное агентство новостей / Нур Молхем

По словам Мизинцева, решение об отправке гуманитарной помощи было принято президентом России Владимиром Путиным. Генерал-полковник отметил, что договор о передаче вакцины и ПЦР-тестов был подписан представителями Главного военно-медицинского управления Минобороны России и Минздрава Сирии.

«В дальнейшем такие поставки будут организованы на регулярной основе», — заявил он.

Федеральное агентство новостей / Нур Молхем

Помощь Москвы

Важно отметить, что это не единственная поставка российской вакцины в Сирию. 3 июня посол САР в Москве Рияд Хаддад сообщил, что первая партия «Спутник V» уже была привезена в республику. Она использовалась для вакцинирования врачей и первых лиц ближневосточного государства.

В целом гуманитарная поддержка из РФ является естественным отражением глубоких отношений между Москвой и Дамаском, а также демонстрацией чрезвычайно важной социальной роли России в облегчении страданий сирийцев. Граждане САР на протяжении нескольких лет войны переживали лишения из-за деятельности террористических группировок.

Федеральное агентство новостей / Нур Молхем

За последние месяцы сотни тонн гуманитарных грузов были доставлены в различные сирийские регионы при содействии российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС). Наборы с продовольствием и предметами первой необходимости на самолетах транспортируются из РФ в Сирию, после чего распределяются между местными жителями. Благотворительные акции проводятся в том числе и в районах, захваченных боевиками.

ЦПВС РФ регулярно раздает продукты и средства гигиены сирийским семьям в разных провинциях САР. За время военных действий центр провел свыше 2,9 тысячи гуманитарных акций, доставив и распределив между мирными жителями более 5,1 тонны продовольствия, бутилированной воды и предметов первой необходимости.

Помощь народу Сирии поступает со всей России. В середине июля предприятия Тульской области направили 15-тонный гуманитарный груз в САР. Помимо стандартных продуктов и средств гигиены, жители российского региона передали знаменитые тульские сладости — мед, пряники и пастилу.