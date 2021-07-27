Александр Овечкин останется в «Вашингтоне» до 2026 года

Вашингтон, 27 июля. Российский нападающий Александр Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтон «Кэпиталз», сообщает официальный сайт клуба Национальной хоккейной лиги.

Один из лучших игроков в истории мирового хоккея продолжит выступать в столице США до 1 июля 2026 года. Сумма нового договора оценивается, по некоторым данным, в 47,5 млн долларов, 34 млн из которых — бонусы. Генеральному менеджеру «Кэпиталз» Брайану Маклеллану пришлось обменять защитника «столичных» Брендена Диллона для того, чтобы хватило места под потолком зарплат НХЛ.

Александр Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Форвард вместе с «Кэпиталз» стал обладателем долгожданного Кубка Стэнли в 2018 году. Хоккеист, скорее всего, подписал свой последний профессиональный контракт в карьере игрока.

Ранее стало известно, что «Нэшвилл» выбрал игрока системы петербургского СКА Федора Свечкова в первом круге драфта НХЛ. Талантливый хоккеист 2003 года рождения является воспитанником тольяттинской «Лады».