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Обильные осадки нанесли ущерб объектам инфраструктуры в столице ЦАР
Весь мир
Обильные осадки нанесли ущерб объектам инфраструктуры в столице ЦАР
pixabay.com  / 

Банги, 27 июля. Центральноафриканцы пожаловались на обильные дожди, которые нанесли ущерб объектам инфраструктуры в пятом столичном округе.

Сильнее всего пострадал рынок Мискина, который стал практически безлюдным по причине размытия дорог и постоянных наводнений.

«Когда идет такой ливень, клиенты просто не могут прийти. Поэтому мы не в состоянии продать хоть какую-то часть товаров. Правительству необходимо задуматься над тем, как решить эту проблему», — посетовал один из жителей округа.

Владельцы торговых точек обратились за материальной помощью к властям республики. В то же время Министерство здравоохранения предупреждает об опасности стоячей воды, которая может стать рассадником инфекций и бактерий.

«Это самый настоящий источник заболеваний, таких как холера или малярия», — рассказал столичный врач Бога Нгоко-Незнге.

Ранее сообщалось о том, что мощные ливни обрушились на Банги и его окрестности. Некоторые граждане страны остались без жилища и ночуют на улице.

«Грязевой поток обрушился на наши дома. Он унес мой матрас и кроватку детей. Я кричала о помощи и пыталась спасти хоть что-то, но ничего не получилось. Наша мебель уплывала вместе с крышей и стенами», — рассказала жительница города.

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