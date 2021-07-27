Обильные осадки нанесли ущерб объектам инфраструктуры в столице ЦАР

Банги, 27 июля. Центральноафриканцы пожаловались на обильные дожди, которые нанесли ущерб объектам инфраструктуры в пятом столичном округе.

Сильнее всего пострадал рынок Мискина, который стал практически безлюдным по причине размытия дорог и постоянных наводнений.

«Когда идет такой ливень, клиенты просто не могут прийти. Поэтому мы не в состоянии продать хоть какую-то часть товаров. Правительству необходимо задуматься над тем, как решить эту проблему», — посетовал один из жителей округа.

Владельцы торговых точек обратились за материальной помощью к властям республики. В то же время Министерство здравоохранения предупреждает об опасности стоячей воды, которая может стать рассадником инфекций и бактерий.

«Это самый настоящий источник заболеваний, таких как холера или малярия», — рассказал столичный врач Бога Нгоко-Незнге.

Ранее сообщалось о том, что мощные ливни обрушились на Банги и его окрестности. Некоторые граждане страны остались без жилища и ночуют на улице.