В Сети появились кадры первого взлета Ан-70 после длительной стоянки

Киев, 27 июля. Единственный из существующих образцов среднемагистрального военно-транспортного самолета — Ан-70 поднялся в воздух впервые с декабря 2019 года.

По словам наблюдателей, причиной взлета могла стать возможность будущего участия Ан-70 в параде ко Дню Независимости Украины, однако на опубликованной в Сети схеме пролета воздушной колонны данный самолет отсутствует.

Несмотря на значительный потенциал воздушного судна, его серийное производство для нужд украинских вооруженных сил пока невозможно ввиду обилия комплектующих российского производства. Однако представители ГП «Ивченко Прогресс» уже анонсировали начало работ по модернизации двигателей Д-27 с обновленными лопастями.

Ранее стало известно, что специалисты Государственного НИИ авиации Украины приступили к изучению возможности для «локализации» производства истребителей Су-27 и МиГ-29 в стране.