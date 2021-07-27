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Глава Президентского совета призвал Африканский союз помочь в стабилизации Ливии
Весь мир
Глава Президентского совета призвал Африканский союз помочь в стабилизации Ливии
facebook.com  /  Пресс-служба председателя Президентского совета Ливии

Триполи, 27 июля. Председатель Президентского совета Ливии Мухаммад Юнис аль-Манфи посетил Браззавиль с рабочим визитом. Во время поездки его сопровождал глава Службы общей разведки (СОР) генерал-майор Хусейн аль-Аиб.

По прилете в столичный аэропорт их встретил президент Конго Дени Сассу. Они прибыли в резиденцию, где обсудили последние события в североафриканском государстве.

Глава республики высоко оценил усилия, предпринятые председателем Президентского совета по поддержке национального примирения и стабильности в Ливии. В частности, он отметил объединение практически всех институтов страны и подготовку к выборам, запланированным на 24 декабря 2021 года.

Аль-Манфи, в свою очередь, подтвердил приверженность ПС поддержке избирательного пути. Также он призвал присутствующих и членов Африканского союза оказать более эффективную помощь по установлению мира и суверенитета североафриканского государства и укрепить результаты инициатив соседних держав по прекращению затяжного кризиса.

Председатель Президентского совета подчеркнул необходимость координации с ООН и международными партнерами для урегулирования всех нерешенных вопросов. Он призвал организовать заседание АС по ситуации в Ливии. По его мнению, это необходимо для достижения безопасности и стабильности не только в регионе, но и на континенте в целом.

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ливия конго африканский союз манфи
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