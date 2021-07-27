Улучшение демографии: власти ЦАР инициировали кампанию по снижению материнской смертности

Банги, 27 июля. Власти Центральноафриканской Республики инициировали кампанию (ЮНФПА) по повышению осведомленности о репродуктивном здоровье подростков и молодежи, сплоченности и мире, а также профилактике ВИЧ.

Волонтеры посещали учебные заведения, поликлиники, различные частные и государственные организации, чтобы рассказать жителям страны о важных темах, связанных со здоровьем человека и общественной безопасностью.

Цель данной кампании также состоит в том, чтобы снизить уровень материнской смертности и искоренить гендерное насилие в стране.

«Мы хотим решить насущные для нашего государства проблемы. Прежде всего, это касается беременности и вопросов полового размножения», — рассказал куратор программы ЮНФПА.

Недавно президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера обнародовал стратегию развития республики к 2025 году. Национальный лидер рассказал про важность инвестиций и восстановление инфраструктуры после окончания войны с боевиками «Коалиции патриотов за перемены».