Мэр турецкого Болу выживает беженцев: цены на коммунальные услуги для сирийцев повысятся

Болу, 27 июля. Для иностранных граждан, проживающих в турецком Болу, тарифы на воду и вывоз твердых коммунальных отходов будут повышены в 10 раз. Об этом объявил мэр города от оппозиционной «Республиканской народной партии» (РНП) Танжу Озджан.

Инициатива нацелена на то, чтобы усложнить жизнь беженцам, в первую очередь из Сирии, и сделать их пребывание в районе крайне некомфортным. Ранее власти Болу урезали финансовую помощь мигрантам, проживающим в городе, однако, по словам мэра, этих действий оказалось недостаточно, чтобы сирийцы покинули район.

«Мы сокращаем помощь — они не уходят. Мы говорим: «Я не даю лицензию на работу» — они не уходят. Мы решили принять новые меры. На следующей неделе у нас состоится заседание городского совета. Граждане Турции и иностранцы не смогут пользоваться водой по той же стоимости. Мы увеличим [для приезжих] в 10 раз тариф на воду и налог на вывоз твердых отходов», — заявил Озджан.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: “Arkadaş, yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. 'İş yeri ruhsatı vermiyorum' diyorsun gitmiyorlar. Biz yeni önlemler almaya karar verdik.” pic.twitter.com/nMwgeEYA8J — Bee haber (@beehaber) July 26, 2021

Позднее политик подчеркнул, что не откажется от своих заявлений, поскольку 85% жителей города устали содержать беженцев из других стран.

«После того, как меня избрали, я проводил опрос четыре раза: 85% [горожан] хотят, чтобы мигранты уехали. Это гостеприимство слишком затянулось. Те, кто отправляется на каникулы в свою страну во время праздников, проводит там несколько дней и возвращается, не могут считаться беженцами. Я осознаю свои слова. Если вы мне не верите, проводите референдум. Пусть все увидят правду. Я никогда не отступлю, и теперь я сделаю все, что должен», — сказал он в интервью агентству Demirören.

По словам мэра, турецкие солдаты вынуждены умирать в Сирии, в то время как беженцы из этой страны, которые не намерены интегрироваться в общество, спокойно сидят в Болу и наблюдают за прохожими.

"Yabancı uyruklulara 10 kat zam yapacağız" diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yeni açıklama: Asla geri adım atmam; bu tedbirler işe yaramazsa ek tedbirlerimiz de var kafamızdahttps://t.co/vC8FEEogCJ pic.twitter.com/FpGNqm6O1e — T24 (@t24comtr) July 27, 2021

Реакции

Сам Озджан отмечал, что его решения вызовут неоднозначную реакцию в обществе. Многие турки поддержали мэра Болу за смелость, поскольку на фоне увядающей турецкой экономики и растущей безработицы содержать еще и беженцев — непозволительная роскошь.

Так, его поддержал Лютфю Саваш, глава муниципалитета Хатая — пограничной провинции, в которой проживает значительное число выходцев из Сирии.

«Они [сирийцы] начали работать во всех областях, и наша молодежь осталась без работы. Число разводов среди наших граждан, страдающих от нехватки средств к существованию, увеличилось», — отметил он.

«Я сердечно поздравляю мэра Болу господина Танжу Озджана. Защита прав жителей Болу — важнейшая и первостепенная обязанность. Мы срочно ожидаем такой же серьезности и решимости от Стамбула и Анкары», — написала член националистической «Хорошей партии» Илай Аксой, известная своей антимиграционной риторикой.

Bolu Belediye Başkanı Sn.Tanju Özcan’ı yürekten kutluyorum



Bolu halkının hakkını korumak en önemli vazifesi ve asli görevi



Ayni ciddiyet ve kararlılığı İstanbul ve Ankara’dan acilen bekliyoruz zira İBB bu konuda çok eksik!



EGEMENLİĞİMİZ TEHLİKEDEDİR! #BuMisafirlikFazlaUzadı pic.twitter.com/dj627VmjH4 — İlay Aksoy (@ilay_aksoy) July 26, 2021

В то же время в соцсетях были и те, кто повесил на Танджу Озджана клеймо расиста. Не поддержал мэра Болу и его соратник по партии депутат РНП Мехмет Бекароглу. По его мнению, предложенные меры оказались слишком радикальными.

«Эта риторика неконституционна и несовместима с совестью и человечностью. РНП — социал-демократическая партия, в ее программе нет ксенофобии, она никогда не примет инициативы, пахнущей языком ненависти», — написал он в Twitter.

Bu düşünce anayasaya aykırı olduğu gibi vicdan ve insanlıkla bağdaşmaz. CHP, sosyal demokrat bir partidir, programında yabancı düşmanlığı yoktur, böyle nefret söylemi kokan bir girişimi asla kabul etmez. https://t.co/1XBl5w9dxk — Mehmet Bekaroğlu (@MBekaroglu) July 26, 2021

«Мне было стыдно слушать расистские и провокационные высказывания мэра Болу Танджу Озджана в отношении сирийцев. Наш гуманный долг — протянуть руку помощи угнетенным и поделиться своим хлебом. Мы никогда не отворачивались от обездоленных людей, стучащихся в нашу дверь, и мы никогда не сделаем этого», — заявил с осуждением депутат правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР) Эмруллах Ишлер.

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın Suriyelilere yönelik ırkçı ve provokatif söylemlerini utanarak dinledim.

Mazluma el uzatmak, ekmeğimizi paylaşmak bizim insani görevimizdir.

Bugüne kadar kapımızı çalan hiçbir mazluma sırtımızı dönmedik, bundan sonra da dönmeyeceğiz... — Emrullah İŞLER (@emrullahisler) July 27, 2021

Пристанище беженцев

Миграционный вопрос является весьма острой темой в Турции. По официальным данным, в начале июля в республике было зарегистрировано 3 685 839 беженцев из Сирии. При этом в стране пребывают сотни тысяч выходцев из других государств. В частности, на фоне продвижения боевиков «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) усилился поток нелегальных мигрантов из Афганистана. Для большинства этих людей Турция является перевалочным пунктом для дальнейшего бегства в Европу.

Многие жители республики считают, что засилье выходцев из арабских и южноазиатских стран изменит демографическую картину государства и лишит работы местных граждан, и так страдающих от безработицы.

Ранее председатель РНП Кемаль Кылычдароглу заявил, что отправит всех сирийцев обратно на родину, если его партия победит на выборах в 2023 году. На эту инициативу отреагировал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Он пообещал, что при его правлении беженцам не грозит депортация.

Несмотря на растущее недовольство граждан массовым притоком «гостей» из охваченных войной стран, действующему руководству Турции выгодно удерживать мигрантов на своей территории, хотя большинство из них стремится вернуться на родину. Правительство Эрдогана во всеуслышание заявляет о недостаточном финансировании беженцев со стороны Евросоюза, фактически вымогая деньги на их содержание. В противном случае турки грозят перестать сдерживать поток мигрантов и открыть границы в Европу.

1 Организация запрещена на территории РФ.