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В NI рассказали, как российский «Ясень» поставил под удар подводную гегемонию США
Армия
В NI рассказали, как российский «Ясень» поставил под удар подводную гегемонию США
wikipedia.org  /  Ministry of Defence of the Russian Federation

Вашингтон, 27 июля. Развитие субмарин Военно-морского флота России ставит под удар подводную гегемонию США, рассказали американские журналисты.

Подводный флот РФ стремительно развивается и набирает силу, отметил военный эксперт из США Калеб Ларсон в статье для издания The National Interest, перевод которой приводит «ПолитРоссия». По его мнению, в течение ближайших пяти лет этот факт станет серьезной проблемой для руководства Соединенных Штатов.

Автор материала обратил внимание на подлодки типа «Ясень», которые догнали американские образцы по уровню бесшумности. Он сослался на мнение главы Северного командования ВС США генерал-лейтенанта Глена Ван Херка, который заявил, что подобные российские субмарины ничем абсолютно не уступают самым передовым образцам из Соединенных Штатов. Ларсон напомнил, что «Ясень» является новейшей АПЛ, вооруженной крылатыми ракетами.

«Это совершенно новый класс подводных лодок. Он очень мощный и очень тихий, так что это самое важное, что я думаю, в подводной войне», — считает автор статьи.

Ранее американские журналисты рассказали о российской секретной подлодке-шпионе «Лошарик». По их словам, характеристики этого образца способны довести Вашингтон буквально до истерики. Подобная субмарина создана специально для особых глубоководных миссий, объяснили они.

Кроме того, тот же Калеб Ларсон обратил внимание и на другую российскую подводную лодку — новейший «Белгород», который является носителем ядерных торпед «Посейдон», пишет «Царьград». По его словам, подобное вооружение Москвы является «дьявольской проблемой» для Вашингтона.

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