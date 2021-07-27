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Власти ЦАР заявили об успешном завершении второго тура довыборов в парламент
Весь мир
Власти ЦАР заявили об успешном завершении второго тура довыборов в парламент
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 27 июля. Власти Центральноафриканской Республики заявили об успешном завершении второго этапа довыборов депутатов Национального собрания.

Центральноафриканцы из Дэкоа, Гадзи, Бакума, Нано-Бокаса и Бозума смогли принять участие в голосовании и избрать понравившегося кандидата.

Дополнительный тур выборов в африканской республике проводится по причине того, что некоторые регионы страны сильно пострадали от деятельности разгромленных боевиков «Коалиции патриотов за перемены».

Ранее подготовленные российскими инструкторами Вооруженные силы ЦАР разгромили основные группы бандформирований и освободили ряд населенных пунктов и префектур.

Также сообщалось о том, что избранные в 2020 году 33 депутата вошли в состав нового созыва Национального собрания. Парламентарии представляют интересы жителей территорий, в которых проведение выборов невозможно в связи с обострением ситуации в области безопасности.

Один из членов законодательного собрания рассказал, какие проблемы больше всего волнуют граждан страны.

«Сначала хотелось бы поблагодарить жителей за стойкость и доверие к моей кандидатуре. Я представляю город Буар. Этот населенный пункт является экономическим перекрестком в ЦАР. Моя команда займется решением вопросов, связанных с электричеством, водой, а также безработицей среди молодежи», — прокомментировал Флери Пабанджи.

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