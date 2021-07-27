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Редкие птицы из семейства утиных нашли дом в заповеднике «Нургуш»
Общество
Редкие птицы из семейства утиных нашли дом в заповеднике «Нургуш»
vk.com  /  Заповедник &quot;Нургуш&quot;/е.в. рогожникова

Киров, 27 июля. Ежегодный учет птиц из семейства утиных провели сотрудники заповедника «Нургуш» в Кировской области.

Специалисты в ходе своей работы нашли гнездование редкой для субъекта России птицы — лутка. Особь считается таежной. Представители вида селятся в дуплах деревьев, которые произрастают у пресноводных водоемов, пишет сетевое СМИ «Свой Кировский».

Согласно результатам учета птиц, чаще всего на территории заповедника встречались выводки гоголя, свиязи и кряквы. Представители последнего вида оказались самыми многочисленными, рассказали эксперты «Нургуша».

В конце июня посетители заповедника сняли видео, как в местном пруду искупался молодой лось. Животное таким образом спасалось от жаркой погоды.

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кировская область утки нургуш
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