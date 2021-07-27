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Косметолог назвала тип людей, которым противопоказано вытирать лицо полотенцем
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Косметолог назвала тип людей, которым противопоказано вытирать лицо полотенцем

  /   Обновлено: 27 июля 2021 19:48
Общество
Косметолог назвала тип людей, которым противопоказано вытирать лицо полотенцем
pexels.com  /  Andrea Piacquadio

, 27 июля. Патологические процессы, происходящие внутри организма, иногда начинают происходить снаружи, рассказывает дерматолог-косметолог Александра Гонт.

Каждые 28-35 дней кожа человека обновляется. Ороговевшие чешуйки с поверхности должны полностью отшелушиваться вместе с продуктами жизнедеятельности и всем тем, что человек набрал за это время из внешней среды. Людям с сухой кожей, склонной к шелушению, нужно особенным образом ухаживать за собой.

Причиной постоянного шелушения может быть сильный загар, аллергическая реакция, реакция на бытовые химические вещества, увлечение мочалками и скрабами. Таким людям косметолог советует снимать ороговевшие чешуйки мягкой мочалкой два-три раза в неделю. Во время принятия душа использовать масла, которые смягчат действие воды и не будут пересушивать кожу.

А после душа не вытираться полотенцем, нанести питательные средства на влажную кожу и надеть махровый халат. Это позволит веществам лучше проникнуть внутрь и усвоиться клетками эпидермиса. Если же шелушение сопряжено с зудом и покраснением, это повод обратиться к дерматологу, сообщает «Радио1».

Что делать с макияжем в сильную жару, рассказывает визажист и бьюти-блогер из Петербурга. Чтобы краска «не поплыла» на лице, нужно соблюдать всего несколько простых правил.

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косметолог кожа советы шелушение
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