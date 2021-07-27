Советник президента Камеруна выступил за отмену оружейного эмбарго ООН в отношении ЦАР

Банги, 27 июля. Советник по особым вопросам президента Камеруна Пьер Жюле призвал Организацию Объединенных Наций отменить оружейное эмбарго в отношении Центральноафриканской Республики.

Данное заявление прозвучало в эфире радиостанции Centrafrique. Чиновник добавил, что обстановка в ЦАР становится с каждым днем все более напряженной.

По его мнению, это связано с активизацией разгромленного конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены». Например, недавно боевики совершили нападение на поселение в префектуре Уам и убили более десяти человек.

Члены власти республики заявили о необходимости проведения немедленного расследования данного инцидента. В частности, министр связи и пресс-секретарь правительства Серж-Гислен Джори прокомментировал событие и выразил соболезнования семьям погибших.

«Правительство заверяет национальное и международное сообщество в том, что инициирует судебное расследование. Его целью станет выявление лиц, совершивших эти ужасные преступления, их сообщников и привлечение виновных к ответственности. Власти заявляют о твердой решимости вести борьбу с безнаказанностью и нарушениями прав человека», — добавил он.

Причастность бандформирований к убийству в провинции Уам подтвердили представители Многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА).