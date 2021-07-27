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Авария с микроавтобусом на севере Египта привела к гибели пяти человек

  /   Обновлено: 27 июля 2021 19:49
Происшествия
Авария с микроавтобусом на севере Египта привела к гибели пяти человек
ФБА «Экономика сегодня»  /  Елена Васильева

Каир, 27 июля. Как минимум пять человек погибли, еще 20 пострадали в результате ДТП на севере Египта.

Автобус двигался по трассе Мерса-Матрух — Александрия и опрокинулся возле деревни Джалала в провинции Матрух. На месте скончались 5 человек, еще 20 пострадавших были госпитализированы в больницу. Других деталей произошедшего пока нет.

Причиной ДТП с участием пассажирского автобуса на юго-западе Москвы стало плохое самочувствие водителя. Мужчина, управляя автобусом, резко почувствовал себя плохо, в результате чего не справился с управлением и врезался в мачту городского освещения.

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дтп египет каир
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