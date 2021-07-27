Третья ветка БАМа: что даст России новое частно-государственное партнерство

Интрига вокруг строительства железнодорожной ветки Эльга—Чумикан протяженностью около 660 км продолжает развиваться. Это проект, который предлагает реализовать за свой счет компания «А-Проперти», владеющая, помимо прочих активов, Якутской топливно-энергетической компанией (ЯТЭК) и Эльгинским месторождением коксующихся углей.

Данное предложение нашло поддержку со стороны главы РЖД Олега Белозерова (а значит — и первого зампреда правительства Андрея Белоусова, занимающего пост председателя совета директоров РЖД). Оно было представлено им президенту России на совещании с членами правительства 7 июля и получило принципиальное одобрение Владимира Путина:

«Если это целесообразно, делайте и это. Просто надо что-то делать, нельзя сидеть там просто», — правда, сопровожденное пожеланием внимательно смотреть за ценами: — «Справедливое желание заработать и бескорыстную любовь к денежным знакам надо немножко притапливать, в том числе и у строителей».

После этого в правительстве провели предварительное обсуждение проекта. По его итогам зампред Марат Хуснуллин, отвечающий за строительство, сферу ЖКХ и региональное развитие, сделал вывод, что проект заслуживает внимания, но требует более детальной проработки для его дальнейшего рассмотрения в качестве дополнения к основной модернизации БАМа.

Очевидные плюсы предлагаемого «А-Проперти» решения достаточно хорошо известны, но есть как множество подводных камней, так и плюсы неочевидные, о которых тоже следует упомянуть.

Федеральное агентство новостей / Анастасия Алексеева

Главный подводный камень заключается не в офшорных учредителях «А-Проперти» и не в бизнес-анамнезе главы Альберта Авдоляна, больше всего известного в качестве одного из создателей компании Yota. Главным камнем являются природно-климатические особенности Удской губы, где располагается село Чумикан и планируется строительство угольного порта мощностью до 30 млн тонн в год. Как сообщает портал eastrussia.ru, круглогодичная навигация без ледокольного сопровождения здесь невозможна.

«Удская губа на долгое время забивается льдами. Даже у таких более северных районов, как Аяно-Майский и Охотский, навигация начинается гораздо раньше — в апреле-мае. А у нас, в лучшем случае, только в конце июня», — говорит глава Тугуро-Чумиканского района Изабелла Осипова.

Если это так, то либо реальная мощность планируемого порта окажется заметно ниже проектной, либо себестоимость экспорта — заметно выше. Все это нужно не только просчитать, но и точно спрогнозировать на десятки лет вперед, тогда как цена энергоносителей может изменяться в разы на протяжении нескольких месяцев, что мы и наблюдали, например, в связи с пандемией COVID-19.

Уголь в этом отношении — более консервативный и устойчивый ресурс, чем нефть и газ. Но и здесь за последние 10 месяцев, с сентября 2020 по июнь 2021 года включительно, цены коксующегося угля выросли с 48 до 147 долл. за тонну.

Исключена ли возможность обратного движения? Будет ли основной потребитель эльгинских антрацитов, Китай, сохранять текущий уровень спроса на него в условиях заявленного им ускоренного перехода к «безуглеродной» экономике — через пик выброса парниковых газов к 2030-му и к нулевому выбросу к 2060-му году?

wikipedia.org / Трансмашхолдинг/Attribution

Соотносится ли (и как) строительство такой «частной» — вернее, по факту частно-государственной — железной дороги, которое предполагается завершить не ранее 2027-го года при первоначальной оценке стоимости проекта до 3 млрд долл. (в процессе реализации цифра может увеличиться в 1,5-2 раза), с этими «вводными»?

В любом случае понятно, что железнодорожная ветка Эльга—Чумикан вряд ли может рассматриваться в качестве некоей замены третьей очереди модернизации БАМа, что, собственно, и подчеркнул Марат Хуснуллин. Но как ее возможная составная часть — почему бы и нет? Она в любом случае пригодится российскому Дальнему Востоку. Правда, сейчас это далеко не тот случай, когда «мы за ценой не постоим»…