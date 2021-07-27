Украинские санкции не повлияют на работу Wildberries

Москва, 27 июля. Представители Wildberries оценили возможный эффект от санкций, наложенных на компанию в Киеве.

Отрицательного влияния санкций из Украины на деятельность Wildberries не предвидится, отмечают в компании. В онлайн-ретейлере отдельно подчеркивают, что негативный экономический эффект коснется только бизнесменов данной страны.

Российская фирма стремительно начала набирать популярность на Украине, но доля этого государства в общем обороте предприятия достигает всего 0,01%, поэтому санкции не смогут нанести вред эффективности коммерческой деятельности организации.

Санкции по отношению к Wildberries причинят вред только украинским покупателям и предпринимателям, которые не смогут приобрести товары из обширного ассортимента компании, указывают в ретейлере.