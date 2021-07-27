Счастливой жизни без секса нет: сексолог рассказала, почему пропадает интим в семье

Спустя несколько лет брака немногим супружеским парам удается сохранить былое сексуальное влечение друг к другу. Секс — важная составляющая крепкой и счастливой семейной жизни, но в некоторых парах партнеры порой перестают хотеть друг друга. Случится это может по разным причинам, и порой это никак не связано с тем, что кто-то из пары может изменять или разлюбил. Как показывает практика, семейная жизнь без секса не может быть счастливой, считает сексолог, врач-психотерапевт Татьяна Гринева. Об этом она рассказала в ходе брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот».

«Действительно, это проблема. В период влюбленности партнер в ваших глазах самый лучший, а когда период проходит, человек видит, кто перед ним на самом деле. Образ, который сформировался во время влюбленности, — фантастический, здесь нужно понять, что партнер ничего вам не должен. Так и выходит, что с тем образом во время влюбленности человек хотел секса, а с этим нет», — рассказала сексолог.

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Отказ от секса в паре — это чаще всего скрытый конфликт, который копится иногда даже года, пояснила эксперт. И только если один из пары заинтересован в примирении и сохранении семьи, он приходит на прием к сексологу или психотерапевту и рассказывает, что его не устраивает. Поэтому порой второму партнеру ситуация конфликта выгодна, поскольку в позиции жертвы можно манипулировать ближним.

«Отсутствие секса или нечастый секс — это чаще симптом каких-то накопленных проблем, которые необходимо разбирать по слоям. Если у мужчин пик сексуальной активности — это от 20 до 30 лет, секс может быть несколько раз в день, то у женщины активность начинается с 30 до 40, поэтому, когда женщина выбирает мужчину постарше, это печальная история», — объяснила Гринева.

У партнеров с 20 до 30 лет секс четыре раза в неделю — это нормально, заявила эксперт. От 30 до 40 лет — два-три раза в неделю, и так далее по принципу снижения активности. Также сексолог уверена, что измены в паре — это не норма и с помощью третьего человека сохранить брак невозможно.

«Если в паре люди договорились, что измена является нормой, то пожалуйста. То есть они берут на себя ответственность за все последствия. Взрослые отношения — это когда человек понимает, что он делает, вступая в отношения и закрывая какие-то свои потребности. Если какая-то потребность не закрывается, не нужно бежать куда-то ее удовлетворять, нужно разговаривать и прояснять ситуацию», — добавила Гринева.

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В большинстве пар партнеры не в курсе, что творится в голове у возлюбленного. При этом они могут жить вместе, состоять в браке или же уже иметь ребенка. Основная проблема людей, которые обращаются к сексологу, — это плохая коммуникация друг с другом, заявила спикер.

Психотерапевт отметила, что в школах необходимо внедрять сексуальное образование.