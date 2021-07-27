Green Grey не появятся на Дне независимости Украины из-за песни на русском языке

Киев, 27 июля. Основанной в Киеве рок-группе Green Grey запретили выступать на Дне независимости Украины из-за песни на русском языке.

Гитарист коллектива Андрей Яценко написал на своей странице в Facebook, что Green Grey должны были исполнить на празднике свой первый хит «Под дождем». Группа готовилась к выступлению и обсуждала сценарий с режиссером и технические детали с менеджментом. Однако в итоге коллектив на Дне независимости не появится.

«И вдруг нам сообщают, что концерт будет только с украиноязычными артистами, и мы уже не вписываемся в концепцию праздника!!!» — возмутился Яценко.

Он назвал Green Grey стопроцентно украинским продуктом и одним из самых титулованных коллективов страны. По словам музыканта, подобной «политической целесообразностью» группу пытаются стереть из истории Украины.

Ранее на Украине приняли закон, обязывающий телеканалы обеспечить трансляцию на украинском языке. В связи с этим с русского перевели сериал «Сваты», что разозлило его поклонников.