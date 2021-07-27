«Мы добьемся справедливости»: жители ЦАР заблокировали движение у штаб-квартиры миссии ООН

Банги, 27 июля. Центральноафриканцы вновь заблокировали дорогу возле штаб-квартиры миротворцев Многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА), а также организовали сидячую забастовку.

Жители ЦАР заявили о том, что они не желают мириться с произволом и бесчинствами сотрудников международной организации.

«Миротворцы не смогут больше вольготно совершать преступления на территории ЦАР. Мы добьемся справедливости и накажем виновных», — заявил один из протестующих.

Граждане республики высказали недовольство по поводу недавних событий, которые произошли в Банги. Грузовик МИНУСКА совершил наезд на двух центральноафриканцев, а затем попытался скрыться с места происшествия и задавил еще одного жителя страны.

При этом виновников ДТП все еще не передали суду, так как руководство миссии ООН игнорирует народные волнения и отказывается комментировать это происшествие.

«Мы больше не можем мириться с тем, что делает МИНУСКА. «Голубые каски» пришли, чтобы убить нас. Мы не животные», — скандировали люди на акции протеста 5 июля.

Совсем недавно центральноафриканцы организовали аналогичный митинг и заблокировали дорогу возле штаб-квартиры «голубых касок». Демонстранты потребовали наказать миротворцев за совершенные преступления.