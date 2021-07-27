Первый сезон «Властелина колец» от Amazon будет иметь нелинейное повествование

Лос-Анджелес, 27 июля. Создатели сериала по роману «Властелин колец» Дж. Р. Р. Толкина решили использовать нелинейное повествование в первом сезоне. Пользователи Сети уверены, что это очень плохая идея.

Перед продюсерами Amazon, которые курируют масштабный проект, стоит не простая задача — внятно и захватывающе рассказать историю Средиземья. Режиссер Питер Джексон — автор культовой трилогии «Властелин колец» — не раз в интервью подчеркивал, насколько тяжелой и трудной оказалась работа с литературным источником.

Дж. Р. Р. Толкин написал большой роман-эпопею с изобилием героев, локаций и действий. А если учитывать, что Amazon выкупил права на несколько эпизодов из «Сильмариллиона» — сценаристам придется немало покорпеть, чтобы сделать сюжет на экране внятным и логичным.

Как сообщает портал TheOneRing, первый сезон сериала по «Властелину колец» будет иметь нелинейное повествование. Amazon даже ведет изолированные съемки людей, эльфов и гномов, чтобы подчеркнуть скачки во времени. Однако такой сценарный ход уже не понравился пользователям Сетей. Они уверены, что шоураннеры только запутают зрителями временными скачками». Они привели в пример «Ведьмака», который оказался трудным для восприятия.

Amazon всеми силами пытается сохранить в секрете проект по роману «Властелин колец». Продюсеры даже собрали фальшивую съемочную команду, которая снимает ложные сцены об истории Средиземья.