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Алжир отменил пятидневный карантин для прибывших в страну на фоне вспышки COVID-19
Весь мир
Алжир отменил пятидневный карантин для прибывших в страну на фоне вспышки COVID-19
pixabay.com  /  Public Domain

Алжир, 27 июля. Правительство североафриканского государства отменило карантинный период для людей, прибывших в страну из-за границы. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

Согласно старым правилам, человек обязан по прилету предъявить отрицательный ПЦР-тест, взятый за последние 36 часов, и сдать новый в аэропорту. После этого его помещают в отель для изоляции на пять суток, на время ожидания результатов анализа.

Теперь власти Алжира отменили последний пункт. Причиной такого решения стали многочисленные жалобы со стороны граждан республики, вернувшихся на родину из-за границы.

Во-первых, прибывшим приходилось из собственного кармана оплачивать номера в гостиницах, предназначенных для карантина. Во-вторых, гости неоднократно критиковали отели за отвратительное оказание услуг.

В итоге граждане направили сотни писем в администрацию президента с требованием отменить пятидневную изоляцию. Столичные власти прислушались к их призывам.

Алжир отменил пятидневный карантин для прибывших в страну на фоне вспышки COVID-19
Prt Scr facebook.com  / 

Новые меры также нацелены на устранение препятствий возвращению тысяч алжирцев, оказавшихся за границей. Все, что им теперь необходимо — это вернуться на родину с отрицательным ПЦР-тестом и сделать новый анализ по прибытии.

Послабления ограничительных мер проходят на фоне рекордных показателей по росту заболеваемости в стране. За последние сутки в республике зарегистрировано более 1,5 тысяч положительных случаев. В рамках борьбы с распространением COVID-19 власти ужесточили карантин в отдельных провинциях, наиболее пострадавших от инфекций.

Премьер-министр Алжира Аймен Бенабдеррахман распорядился переоборудовать самый большой столичный отель Mazafran для размещения больных коронавирусом. Здание сможет вместить до 720 пациентов.

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карантин алжир отмена covid-19
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