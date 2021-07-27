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Рынок акций США падает перед заседанием Федрезерва
Экономика
Рынок акций США падает перед заседанием Федрезерва
pixabay.com  /  PD

Нью-Йорк, 27 июля. Ряд крупный компаний должен вскоре представить свои отчеты за квартал. Главные индексы США снижаются в преддверии публикации данных.

Фондовые биржи Соединенных Штатов демонстрируют ослабление, пока инвесторы ждут новые квартальные отчеты компаний. Помимо этого, скоро должно состояться заседание Федеральной резервной системы США. Об этом пишет «Финмаркет».

Такие гиганты, как Apple, Alphabet, Boeing, Microsoft и Pfizer должны показать общественности результаты своей деятельности за прошедший квартал.

Показатель Dow Jones Industrial Average снизился в ходе торгов на 230,06 пункта, достигнув 34 914,25 пункта. Индекс S&P 500 уменьшился на 0,52% и зафиксировался у значения в 4399,35 пункта. Nasdaq Composite ослаб на 78,61 пункта, выйдя на позицию в 14 761,1 пункта.

Ценные бумаги United Parcel Service упали в цене сразу на 7,6%, хотя самый крупный на планете экспресс-доставщик нарастил чистую прибыль на 50%. Близится заседание Федрезерва, которое продлится два дня. Итоги мероприятия подведут в среду. Министерство торговли США опубликует свежую информацию по квартальному ВВП в четверг, 29 июля.

Россиянам недавно рассказали, как грамотно инвестировать в акции, чтобы не стать жертвой биржевых скачков. Рекомендациями поделился финансист из «Сбер Управление Активами» Евгений Линчик.

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