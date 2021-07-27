Спецкомиссия из РФ определит число и тип авиарейсов с российскими туристами в Египет

Исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталия Осипова заявила ФАН, что от решения специальной комиссии из РФ зависит, сколько наших туристов поедет отдыхать в Египет.

Руководитель АТА в эксклюзивном интервью прокомментировала визит во вторник российской делегации в североафриканскую страну, чтобы оценить там эпидемиологическую ситуацию перед возобновлением с 9 августа авиасообщения между Россией и курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх.

В свою очередь, гид в Хургаде Саед Салама признался ФАН, что на египетских курортах считают дни до появления туристов из России.

из личного архива Наталии Осиповой /

«К концу недели должны получить всю информацию»

«Для нас очень важно решение этой комиссии, — призналась Осипова. — Оно совершенно точно будет позже опубликовано и должно повлиять на то, какие и сколько рейсов полетит в Египет. Положительный результат повлияет на их количество».

По словам собеседницы ФАН, на данный момент ситуация с коронавирусом в Арабской Республике Египет не вызывает, в целом, особых беспокойств. Но все равно еще рано говорить о повышении спроса на турпутевки туда.

«Знаете, а ведь там и сейчас отдыхают российские туристы, — отметила эксперт. — Это те, кто летит через Каир (авиасообщение со столицей Египта возобновилось в апреле 2018 года. — Прим. ФАН). А вот что произойдет дальше, во многом будет зависеть от того, полетят в Хургаду и Шарм регулярные рейсы или чартерные. Во-первых, от этого будет зависеть, естественно, цена. Во-вторых, — поток».

Сейчас в Каир летает по пять рейсов в неделю, свидетельствует Осипова, и это, как она считает, слишком мало для Египта.

«Могу вам сказать, сколько рейсов можем отправлять в месяц, — предложила собеседница ФАН. — Десять! По пять в Хургаду и Шарм. Пока нам трудно понять, о каких именно рейсах идет речь. Но все-таки полагаем, что речь идет о регулярных. В связи с чем очень надеемся на то, что квоты будут либо увеличены, либо вообще отменены».

А потом будут открыты и чартерные перевозки, выразила надежду исполнительный директор ассоциации. И это серьезным образом скажется на числе российских туристов, которые отправятся на отдых на Красное море.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Мы подсчитали, сколько можем перевезти людей на этих чартерных рейсах, — пояснила Осипова. — В месяц — до 15 тысяч туристов, и это очень мало! На сегодняшний день в Египте отдыхают где-то 10 тысяч. К слову, с начала пандемии COVID-19 там отдохнуло, по-моему, в общей сложности, 150 тысяч человек».

Собеседница ФАН под последними имеет в виду так называемых «транзитников», которые добирались на два самых популярных курорта арабской страны разными окольными путями, включая и другие государства.

«Если цена прямого перелета в Хургаду или Шарм будет дороже, чем поездка через Каир, и если квоты — по 10 рейсов в неделю — все-таки останутся, то вряд ли поток туристов увеличится, — подчеркнула руководитель АТА. — Кстати, звонки по поводу этих курортов не прекращаются уже несколько лет. Я уже давно привыкла к вопросу «Когда полностью откроется Египет?» Сначала мы ждали, пока он откроется, потом ждали разрешения президента Владимира Путина, в итоге дождались».

Теперь они ожидают выводов и решений этой комиссии, заявила Осипова.

«Потом мы будем ждать решений межведомственного комитета, который дает допуск, и Росавиации, которая дает разрешение на полеты, — отметила она. — К концу недели должны получить всю информацию. Потому что к 9 августа туроператоры должны сформировать пакеты и открыть продажи».

И только тогда уже можно будет говорить как о ценах, так и о потоке, резюмировала исполнительный директор Ассоциации «Альянс туристических агентств».

airport-sharm-el-sheikh.ru / Пресс-служба аэропорта Шарм-эль-Шейха

«Слава Аллаху, все нормально!»

Русскоговорящий гид в Хургаде Саед Салама признался ФАН, что на двух основных курортах Египта чуть ли не дни считают до появления российских туристов.

«Конечно, мы очень ждем! — заявил он. — Ждали вас очень долго. Наконец-то ваши власти разрешили отправлять самолеты в Хургаду и Шарм. Как вы наверняка знаете, русские туристы для нас — самые главные и самые важные».

По словам собеседника ФАН, за последние годы, после прекращения авиасообщения, очень много людей в его стране потеряло работу — отели позакрывались из-за того, что не прилетали именно российские туристы.

«В Египте надеются, что теперь все будет хорошо и что мы вместе будем и дальше работать, — отметил Салама. — Кстати, ситуация с коронавирусом у нас совсем не страшная. А ведь ваша комиссия приезжает к нам именно по этой теме. В день заболевают всего по 40 или 50 человек. У нас не такой бардак, как, например, в Индии. Слава Аллаху, все нормально!»

Гид далее высказал причину, почему COVID-19 не получает обширного распространения в Египте (хотя под это объяснение вполне подходит и упомянутая им Индия).

«В Египте очень жарко, очень высокая температура, бывает до плюс 45 градусов. Поэтому я думаю, что коронавирус здесь не «живет» так, как, например, в Европе, — сказал Салама. — И могу вас заверить, что у нас будут соблюдаться все меры предосторожности: антисептики, маски, перчатки... Также отели будут взяты под серьезную охрану, чтобы ваши туристы чувствовали себя в безопасности».

ФБА «Экономика сегодня» / Евгений Зубарев

Авиасообщение между Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения нашего пассажирского лайнера над Синайским полуостровом. Тогда погибло 224 человека. После того как египетские власти провели тщательную работу по усилению безопасности, прежде всего в аэропортах, в апреле 2018-го было восстановлено регулярное авиасообщение, но только в Каир.

В первой декаде июля 2021 года Владимир Путин отменил свой указ №553 о запрете авиапассажирских полетов из нашей страны на курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх.

Отметим, что за прошедшие сутки в Египте новой коронавирусной инфекцией заразились 35 человек (всего с начала пандемии — 284 059). Ушли из жизни семь человек (всего — 16 494).

Федеральное агентство новостей также направило официальный запрос в посольство РФ в АРЕ, но на момент публикации материала ответ из Каира получен все еще не был.

Ранее турецкий политолог Керим Хас опроверг сообщения о том, что его страна может приостановить авиасообщение с Россией из-за роста количества инфицированных в Турции.