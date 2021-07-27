Ирина Смолина оценила проблемы «новой» журналистики, пандемии и праздников

Пандемия коронавируса внесла существенные изменения в различные сферы жизни: от промышленности до журналистики. Кому пришлось тяжелее в период ограничений? Нужны ли праздники во время эпидемии? Как относиться к «нейтральной» для России Олимпиаде? Какие метаморфозы произошли с петербургской журналистикой? На эти и другие вопросы в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» ответила заслуженная артистка РФ, общественный деятель, организатор проектов в социально-культурной сфере, президент фонда «Новая высота» Ирина Смолина.

Удар по веселью

Ни для кого не секрет, что пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по индустрии развлечений. Одни компании прекратили свое существование, другие — еле удерживаются на плаву. Многим даже пришлось бросить любимое дело, чтобы хоть как-то заработать на жизнь.

«Это серьезнейшее испытание, к этому нужно точно так же серьезно, но конструктивно отнестись. Многие мои коллеги во время первой волны продавали сценическую световую и звуковую аппаратуру, особенно технические группы — те, кто строит свой бизнес за счет аренды оборудования. Им было особенно тяжело, они не могли реализовать себя в другой сфере. Звукари, световики шли и разгружали продуктовые машины», — говорит гостья пресс-центра.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Индустрия праздников также понесла значительный ущерб, многие мероприятия были отменены из-за пандемии. Но некоторые праздники нельзя было игнорировать, считает Смолина.

«Есть святые праздники. Это решено нашими предками, которые завоевали эту славную историю, а наше дело — ее хранить и передавать из поколения в поколение святую и священную память. Про парады 9 Мая, 23 Февраля даже не рассуждаем — это очень нужно», — говорит общественный деятель.

«Нейтральная» Олимпиада, или We will ROC you

Летние Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. Как известно, российские спортсмены принимают участие в состязаниях в качестве команды Олимпийского комитета России (Russian Olympic Committe — ROC). Мнения на этот счет разделились: кто-то полагает, что это своего рода унижение, а кто-то, как и Ирина Смолина, придерживается другого мнения.

«Участвовать нужно всегда, молодцы. Флаг нельзя, но такая форма, как у нас... Только дурак может не прочесть российского триколора! А музыка Петра Ильича Чайковского вместо гимна — это то, что олицетворяет русскую культуру», — говорит артистка.

Global Look Press / Michael Kappeler/dpa

Кроме того, во всем многообразии критики и недовольств Смолина обращает внимание на действительно важные вещи, на которых и нужно сконцентрироваться.

«Наши учувствуют и побеждают. Важно показать, какие мы сильные, замечательные, как мы бьемся. Я думаю, после допинговых скандалов сейчас все стало осторожнее, чище, но мы понимаем, что большой спорт — соревнования химиков, но современный российский спорт честно отвоевывает положенные ему пространства в мировом спорте», — добавила гостья пресс-центра.

Новая журналистика и безграмотность

Многие годы Ирина Смолина занимала ведущие позиции в российской журналистике. Она отмечает значительные изменения в сфере, которые касаются далеко не цифровых технологий.

«Я пришла на телевидение в 90-е годы. Это была сплошная революция, свободомыслие, отсутствие всяческой цензуры. Это было неповторимое время в истории петербуржского телевидения, которое нужно было пройти. Современная журналистика больше закована в цензурные рамки, часто не хватает компетенций профессиональных», — говорит Смолина.

Теперь бывалый журналист относит себя к пытливому зрителю, отмечает безумной красоты репортажную съемку, о которой раньше могла только мечтать. Но опытный взор видит не только форму, но и содержание. Увы, оно далеко от совершенства.

«Сколько семантических ошибок, неправильного конструктивного подхода к подаче материала, сахарные сопли на протяжении большого куска эфира. 25 лет назад мы не стеснялись говорить о проблемах, которые тревожат людей, и это правильно, потому что журналистика — зеркало действительности», — говорит эксперт.

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Ирина Смолина полагает, что изменилась не только журналистика, но и отношение к ней, прежде всего самих специалистов. По словам общественницы, раньше за всем приходилось следить самим, а теперь обязанности распределены между сотрудниками разных рангов.

«Линейный продюсер придумал, редактор подобрал, поехали, рядом с оператором постояли, стендап начитали. Вот они сделали сюжет — скучно. А когда это крутится все в одной голове, когда ты сам придумываешь тему, сам ее разрабатываешь — мне нравилась такая журналистика», — говорит спикер.

Кроме того, Смолина выделила и еще одну проблему современной журналистики — безграмотность специалистов.

«Это проблема изначально начальных классов. Приходят те, кто не знает истории, географии, но самое страшное — грамотность. Университет корректирует это, он дает систему, по которой можно легко ориентироваться в море знаний и информации. Если люди приходят после факультета безграмотные, то они непонятно где сидели. Это беда бедовая, это к школе вопрос», — говорит гостья пресс-центра.

Ирина Смолина не видит проблемы в том, что начинающие журналисты приходят в профессию без особого опыта. По ее мнению, все необходимое они смогут получить на практике.

Новая высота

По мнению президента фонда «Новая высота», когда завершается журналистская карьера, человек уходит либо в политику, либо в общественную деятельность. Для Ирины Смолиной второй путь оказался ближе. Самыми известными проектами ее фонда стали «Мужчина года» и «Женщина года». Последнему в этом году исполнилось 14 лет.

«Первые проекты были завязаны плотно на интерактивных голосованиях. Потом это все менялось. Не только по моей воле, но и в силу обстоятельств. Человеку важно, чтобы его отметили, поэтому это живые конкурсы», — говорит глава фонда.

Не менее популярным считается проект «Петербургская семья». Здесь, по словам организатора, много номинаций. Для самой Ирины Смолиной данный проект принес много интересных открытий.

«Я думала, что в Петербурге живут инженерные или творческие семьи, а оказывается, что у нас военные [семьи]. Город не столько научный, сколько военный. Династий очень много. Генеалогические древа рисуют, приносят — это для семьи очень важно», — отмечает спикер.

Как говорится, талантливый человек талантлив во всем. Так и Смолина на сегодняшний день выступает художественным руководителем Дома офицеров Западного военного округа и принимает активное участие в развитии проекта парка «Патриот» в Кронштадте.

«Сейчас почти на гектаре парка устроен научно-образовательный исторический комплекс, где есть якорная площадь. Там порядка 70 якорей — не только русские, но и англичан, немцев, голландцев, — там есть реконструкция Чумного форта. Там будет Знаменная площадка», — рассказывает Смолина.

Открытие парка запланировано на 31 июля. По словам худрука Дома офицеров, теперь отцы могут рассказать сыновьям о военном деле не только в Военно-артиллерийском музее, но и в парке «Патриот» в Кронштадте.