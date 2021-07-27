Эксперт объяснил, почему закон о коренных народах Украины приведет к национализму

Закон о коренных народах Украины вступил в силу несколько дней назад. Президент Владимир Зеленский подписал его 21 июля. Соответствующим статусом, согласно документу, теперь обладают крымские татары, крымчаки и караимы. Упоминаний про русских в законе нет. Киев представил его как инструмент для обеспечения защиты культурных, информационных и других прав коренных народов.

Прокомментировать закон и объяснить, почему некогда близкая нам страна теперь отворачивается и отказывается признавать русских одним из своих коренных народов, ФАН попросил заслуженного юриста России, общественного деятеля Ивана Соловьева.

«Какие-то 110 лет назад об этом вообще никто не задумывался, тем более не обсуждал. Все началось с революции, когда нужно было растащить бывшую империю. Делали это и придумыванием какой-то украинской истории, государственности и языка. Подписались под это те, кто готов был вылезти на политическую поверхность за счет такой программы. В Великую Отечественную войну уже фашисты строили на этом фундаменте всякие ОУН1, УНА-УНСО1 (организации запрещены на территории РФ) и другие ультранационалистические формирования. Уверен, это не самые лучшие строки в истории братского нам народа», — рассказал специалист.

Фото из личного архива Ивана Соловьева /

Самое странное то, что многие в законе Зеленского видят лишь цель в виде повышения национального самосознания и идентичности, при этом не понимают, что это — аршинный шаг к обыкновенному национализму, отметил Соловьев.

«А там и до фашизма недалеко, понимаете? Дай бог, чтобы закон, который делит людей на первый сорт и второй, в соответствии с которым русские перестают считаться коренным народом на Украине, не заработал в том виде, в котором это было замыслено его авторами. Им должно послужить звонком, что даже в Польше отказываются от взаимодействия с украинскими городами, в которых ставят памятники и называют улицы или иные объекты инфраструктуры именами фашистских палачей», — подчеркивает Иван Соловьев.

rychkoff.livejournal.com /

Общественный деятель надеется, что общие славянские корни и генетическая память помогут быстро преодолеть былое отчуждение между русскими и украинцами. Главное, добавил он, чтобы с той стороны «людям на мозг никто не капал».

«Не знаю, куда их приведут нынешние вожди, но не теряю надежду, что смогу снова побывать и в Киеве, и в моей любимой Одессе», — заключил Соловьев.

Руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко ранее заявил, что украинский закон о коренных народах преследует две цели: задеть Россию и угодить крымско-татарскому лобби и Турции.

1 Организация запрещена на территории РФ.