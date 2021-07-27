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Сахалинская область получит 65,7 млн рублей компенсации за загрязнение леса

  /   Обновлено: 27 июля 2021 18:32
Экономика
Сахалинская область получит 65,7 млн рублей компенсации за загрязнение леса
pixabay.com  /  PD

Южно-Сахалинск, 27 июля. Бюджет Сахалина вырастет за счет компенсаций из-за ущерба окружающей среде со стороны нефтяников.

Компания «РН-Сахалинморнефтегаз» и Агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области договорились без обращения в суд по решению ситуации с загрязнением местных лесов. Об этом пишет SKR.SU.

Мировое соглашение гласит, что нефтяная компания переведет в региональный бюджет 65,7 млн рублей за загрязнение лесной территории. Деньги должны быть перечислены до 31 августа.

Исковое заявление Агентства поступило в арбитраж еще осенью 2020 года. Стороны договорились по решению конфликтной ситуации 21 июля. Отмечается, что помимо основной суммы, нефтяники также внесут 60 тыс. рублей в качестве уплаты госпошлины.

Экологическая катастрофа может случиться у побережья Йемена, где затонул танкер Dia, наполненный нефтью. Корпорации портов Адена не удалось предотвратить затопление корабля.

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