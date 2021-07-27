Украинец рассказал, как подружился с русской семьей на отдыхе в Турции

Анкара, 27 июля. Представители туристической отрасли Турции отметили улучшения в отношениях между российскими и украинскими отдыхающими, несмотря на ухудшающуюся политическую обстановку в регионе.

Россияне, украинцы, белорусы и другие выходцы из стран бывшего Советского Союза продолжают отдыхать на одних и тех же курортах в Турции. Несколькими годами ранее это вызывало конфликты, особенно между украинцами и русскими после событий 2014 года. Сейчас ситуация изменилась к лучшему, конфликты стали редким исключением, отмечают сотрудники отелей. Стало значительно меньше тех, кто высказывает претензии к соседству друг с другом россиян и украинцев. Многие туристы вообще не обращают внимание на национальность, дружат на курорте, обмениваются контактами.

«Про политику вообще не вспоминали – в основном обсуждали цены, ковид, планы на путешествия. Обменялись контактами в соцсетях и сейчас переписываемся, он даже в гости зовет, а мы — его. Так что все в первую очередь от людей зависит», — рассказал «Стране.ua» украинский предприниматель.

Киевский бизнесмен поделился опытом общения с русскими программистами на отдыхе. По вечерам айтишники занимались с 15-летним сыном предпринимателя, мальчик увлечен всем, что связано с компьютерами. Московские гости рассказали подростку премудрости компьютерной науки и пообещали и дальше помогать юному хакеру. С семейной парой из Самары киевляне играли в карты, гуляли по местным магазинам и весело проводили время. Украинец отметил, что с русскими их очень много связывает, помимо языка это и искусство, и кинематограф и эстрада.

«Простые люди далеки от той вражды, которую пытаются нам навязать политики. Такое впечатление, что они живут в каком-то параллельном мире», — удивляется киевлянин.

Молодой человек из Киева рассказал, как подружился с компанией парней из России. Вместе они ходили в спортзал при гостинице, говорили о девушках, технике, музыке, кино, и ни разу не всплыла тема «Крым наш». Одесситка делится, что на отдыхе в Белеке собралась вообще интернациональная компания, помимо русских и украинцев там были белорусы и прибалты. Люди устали от коронавируса, им не до политики, отмечает туристка.

«Кому-то выгодно, чтобы наши народы ссорились, это все искусственно подогревается», — при расставании все пили шампанское за дружбу и плакали, вспоминает украинка

Чаще всего с россиянами ладят киевляне и жители юго-востока Украины, приезжие из западной части страны стараются держаться в поодаль. Конфликты случаются, но это скорее исключение из правила, они быстро угасают, не находя поддержки. Россияне чаще всего стараются сгладить ссору еще до ее начала, особенно когда дело касается Крыма. Стычки иногда происходят во время караоке, туристы не могут определиться с песней, однако всех «мирит» Лобода со своим хитом «Твои глаза», ее россияне и украинцы поют вместе.

Турция не планирует закрывать авиасообщение с Россией, несмотря на эпидемиологическую ситуацию в стране, заявил турецкий политолог Керим Хас. Причины этому — экономический упадок туристической отрасли страны без российских туристов. Турки озабочены тем, чтобы Россия не прекратила авиационное сообщение, отметил эксперт.