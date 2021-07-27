Уровень воды в Забайкалье постепенно снижается

Чита, 27 июля. Спасатели МЧС сообщили, что в Забайкалье не осталось подтопленных домов в населенных пунктах.

Сотрудники ГИМС в селе Угрюм продолжают ежедневно перевозить порядка 200 человек на лодочной переправе. Паводок разрушил здесь пешеходный мост.

В данный момент наблюдается уменьшение уровня воды. Сейчас на местах подтоплений задействовано 30 единиц техники, 9 плавсредств, а также 188 человек личного состава ГИМС. Подтопленными в регионе остаются 11 низководных мостов и три участка автодорог.

Паводки в Забайкалье начались 22 июля. Для региона это уже третье наводнение за полгода, оно является самым разрушительным.

Всего в зоне подтопления оказались более 1000 жилых домов, 1,8 тыс. приусадебных участков и 21 мост. Правительство края оценило ущерб от природного явления в 3,7 млрд рублей.