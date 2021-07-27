Грозный, 27 июля. Все совершеннолетние жители Чечни прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции, заявили в минздраве республики.

Вакцинация от коронавируса является единственным способом справиться с распространением этой опасной инфекции. В данный момент все взрослое население Чечни сделало себе прививку от COVID-19, добавили в ведомстве.

«Чечня стала первым регионом в РФ со 100%-ной вакцинацией населения», — сказано в сообщении.

Коронавирусная инфекция может выглядеть как токсикодермия. Пациенты могут спутать эту реакцию с ожогами, так как инфекция будто обжигает кожу изнутри. Однако в течение двух месяцев все восстанавливается.