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Командующий ЦВО прибыл с проверкой на российскую военную базу в Таджикистане

  /   Обновлено: 27 июля 2021 18:26
Армия
Командующий ЦВО прибыл с проверкой на российскую военную базу в Таджикистане
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Душанбе, 27 июля. Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин прибыл с проверкой на российскую базу в Таджикистане, расположенную у афганской границы.

Согласно информации пресс-службы ЦВО, в ходе рабочей поездки Лапин проинспектировал состояние военного городка, парк боевых машин и посетил детский сад на территории объекта.

«Во время посещения командующий ЦВО поблагодарил персонал за работу и вручил подарки», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее глава МИД центральноазиатской страны Сироджиддин Мухриддин заявил, что Таджикистан не испытывает необходимости привлекать российских военных к защите своих границ. По его словам, сотрудничество Москвы и Душанбе в военно-технической области развивается вполне успешно, группа пограничных советников из РФ работает в республике в обычном плановом режиме.

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