Лена Миро предсказала скорый развод Седоковой после отъезда Яниса Тиммы в США

Москва, 27 июля. Блогер Лена Миро уверена, что экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова допустила роковую ошибку, отпустив мужа одного в США. Баскетболист Янис Тимма может найти ей замену в Америке.

Спортсмен в поисках работы отправился за океан. В России ни один баскетбольный клуб не рвется заключать контракт с мужем Седоковой. Подмосковные «Химки» досрочно расторгли договор с Янисом Тиммой, у которого после свадьбы с певицей резко упали спортивные показатели.

Пока бывшая солистка «ВИА Гры» в соцсетях философствует о любви на расстоянии, ее фанаты уже делают ставки, через сколько пара расстанется. Многие уверены, что баскетболист в США захочет в полной мере вкусить холостяцкой жизни. В скором разводе Седоковой уверена и блогер Лена Миро. Она с ехидством отметила, что уже через три-четыре недели артистка будет плакаться поклонникам на мужа-изменщика.

«Большая ошибка Анечки в том, что она сама с ним не полетела. <...> Чем закончится смена в спортивном лагере для Яниса? Про баскетбол не скажу, но вот в личном плане все, скорее всего, изменится. Ну, знаете, что там пионеры в лагерях творят без присмотра» — рассуждает блогер в своем ЖЖ.

Лена Миро советует Анне Седоковой не терять время зря и уже подыскивать себе нового жениха. По ее словам, отношения звездной пары обречены, ведь певица в это раз затянула «с привычным для нее делом» — так и не родила Тимме ребенка.

Недавно артистка опубликовала новый видеоролик в своем официальном Instagram-аккаунте, чем вызвала гнев подписчиков. Пользователи Сети раскритиковали внешность звезды.