Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июля 18:39
18:36
Политика
Бредихин отреагировал на заявление Украины о возможном силовом освобождении Донбасса
18:33
Экономика
МВФ повысил прогноз относительно роста ВВП России
18:32
Общество
Движение транспорта ограничат в Петербурге из-за ремонтных работ
18:32
Экономика
Сахалинская область получит 65,7 млн рублей компенсации за загрязнение леса
18:30
Общество
Украинец рассказал, как подружился с русской семьей на отдыхе в Турции
18:27
Происшествия
Уровень воды в Забайкалье постепенно снижается
18:27
Общество
Первая партия «Спутник Лайт» поступила в Нижегородскую область
18:27
Общество
Минздрав Чечни сообщил о 100%-ной вакцинации взрослых жителей республики
18:27
Общество
Власти Ялты планируют украсить город яркими граффити
18:25
Общество
Сексолог рассказала, могут ли партнерские роды отстранить мужчину от женщины
Все новости

Лена Миро предсказала скорый развод Седоковой после отъезда Яниса Тиммы в США
Шоу-бизнес
Лена Миро предсказала скорый развод Седоковой после отъезда Яниса Тиммы в США
instagram.com  /  @annasedokova

Москва, 27 июля. Блогер Лена Миро уверена, что экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова допустила роковую ошибку, отпустив мужа одного в США. Баскетболист Янис Тимма может найти ей замену в Америке.

Спортсмен в поисках работы отправился за океан. В России ни один баскетбольный клуб не рвется заключать контракт с мужем Седоковой. Подмосковные «Химки» досрочно расторгли договор с Янисом Тиммой, у которого после свадьбы с певицей резко упали спортивные показатели.

Пока бывшая солистка «ВИА Гры» в соцсетях философствует о любви на расстоянии, ее фанаты уже делают ставки, через сколько пара расстанется. Многие уверены, что баскетболист в США захочет в полной мере вкусить холостяцкой жизни. В скором разводе Седоковой уверена и блогер Лена Миро. Она с ехидством отметила, что уже через три-четыре недели артистка будет плакаться поклонникам на мужа-изменщика.

«Большая ошибка Анечки в том, что она сама с ним не полетела. <...> Чем закончится смена в спортивном лагере для Яниса? Про баскетбол не скажу, но вот в личном плане все, скорее всего, изменится. Ну, знаете, что там пионеры в лагерях творят без присмотра» — рассуждает блогер в своем ЖЖ.

Лена Миро советует Анне Седоковой не терять время зря и уже подыскивать себе нового жениха. По ее словам, отношения звездной пары обречены, ведь певица в это раз затянула «с привычным для нее делом» — так и не родила Тимме ребенка.

Недавно артистка опубликовала новый видеоролик в своем официальном Instagram-аккаунте, чем вызвала гнев подписчиков. Пользователи Сети раскритиковали внешность звезды.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Лена Миро предсказала скорый развод Седоковой после отъезда Яниса Тиммы в США
отношения седокова Янис Тимма
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru