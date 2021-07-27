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Первая партия «Спутник Лайт» поступила в Нижегородскую область

  /   Обновлено: 27 июля 2021 18:31
Общество
Первая партия «Спутник Лайт» поступила в Нижегородскую область
Федеральное агентство новостей  /  Марина Челак

Нижний Новгород, 27 июля. В медицинские учреждения Нижегородской области поступила первая партия вакцины «Спутник Лайт». 18 тысяч доз распределили по 76 поликлиникам и ФАПам региона.

По словам замминистра здравоохранения области Светланы Белозеровой, препарат подходит как переболевшим коронавирусом, так и тем, кого ожидает ревакцинация.

«С учетом того, что это однокомпонентная вакцина, она способствует более быстрому формированию иммунитета. По итогам клинических испытаний она получила очень хороший отклик среди молодых граждан и тех, кто имел небольшой уровень антител», — заявила Светлана Белозерова.

Чиновница заверила, что после прививки серьезных последствий быть не может. Однако прежде, чем записаться на вакцинацию, она посоветовала прийти на консультацию к медикам.

Ранее ФАН писал, что коллективный иммунитет нижегородцев к COVID-19 достиг 40%. По словам главы регионального минздрава, для полной победы над вирусом нужно достигнуть показателя в 80%.

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