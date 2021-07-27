Пандемийный 2020 год дал нам неутешительную статистику: более 60% россиян не имеют накоплений. Такой порядок вещей не сулил ничего хорошего и раньше, но с введением локдауна, закрытием предприятий (особенно малого и среднего бизнеса) люди остались буквально с тем, что у них находится в кошельках. При этом необходимость покупать еду и платить за квартиру никто не отменял.

Если раньше считалось, что копить нет смысла (все сгорит, живем один раз), то сегодня многие уже поняли, что какие-то накопления или инвестиции все-таки должны быть. Одной из самых популярных форм инвестиций является вложение средств в драгоценные металлы. Что это такое, как это можно сделать — обсудим с экспертом по инвестициям, организатором Международного конгресса инвестиций, специалистом по недвижимости в Европе Анной Штуккерт.

Поколение без инвестиций?

В советское время копить деньги было невозможно. Никаких капиталов у людей не было, да и вложить их некуда. Банковские вклады, инвестиции в недвижимость ― все это из области фантастики. Квартиры лишь кооперативные, их даже нельзя было унаследовать, потому что это не частная собственность. Если какие-то деньги и можно было придержать, то откладывали их в банку. Да-да, не в банк, а в банку. Обычную жестяную, из-под чая, например.

Поколение наших родителей видело много такого, что отвращает от накоплений — уж слишком это кажется ненадежным. Пирамида МММ, дефолт 1998 года и другие неприятные кризисы подвели большинство россиян к неутешительной мысли, что деньги надо тратить, потому что иначе их просто не будет.

Конечно, с тех пор изменилось многое. И хотя по-прежнему экономика иногда подкидывает сюрпризы, копить деньги стало проще. Но и тут не каждый готов задуматься об инвестициях. Кому-то кажется это фантастикой, кто-то думает, что для этого нужны миллионные капиталы. Кто-то просто считает старый-добрый вклад в банке самым надежным и необременительным способом отложить средства.

«Даже сегодня при огромном количестве информации в интернете и в книгах, которые пишут успешные инвесторы вроде Уоррена Баффета, люди все равно с недоверием относятся к такому способу сохранять деньги. История постсоветских финансовых кризисов, для многих обернувшихся крахом, — это все еще живое воспоминание наших соотечественников», — отмечает эксперт по инвестициям Анна Штуккерт.

pixabay.com / Nattanan Kanchanaprat

Что же такое инвестиции?

Коротко говоря, это вложение денежных средств для их сохранения (в первую очередь) и получения дохода (в меньшей степени). Инвестировать может любой, для этого не нужно обладать каким-то специальным дипломом или разрешением. Каждый совершеннолетний человек может вложить имеющиеся у него средства. Тот, кто занимается инвестированием, называется инвестором.

Инвесторы бывают консервативными, умеренными и спекулянтами. Последние — те, кто выбирают краткосрочные инвестиции с целью получить быстрый доход: купил дешево — продал дорого. Несложно догадаться, что это один из самых рискованных видов инвестирования. Именно так потерять свои деньги легче всего. Большинство все-таки предпочитают долгосрочные инвестиции.

«Не гонитесь за высоким и быстрым доходом, — предупреждает эксперт. — Научитесь хотя бы сохранять свои сбережения, это уже очень много».

Инвестировать можно в недвижимость, в ценные бумаги, биржевые фонды, производные фондовые инструменты (фьючерсы, опционы и т. д.), покупку валюты и драгоценные металлы. Самостоятельно инвестировать в ценные бумаги частное лицо не может. Для этого нужен брокер, который является посредником между биржей, где торгуются ценные бумаги, и инвестором.

Зато брокер не нужен ни для покупки валюты (это можно делать как самостоятельно, так и через брокерский счет), ни для покупки недвижимости, ни для инвестиций в драгоценные металлы. Об этом и поговорим подробнее.

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Как инвестировать в драгметаллы?

«Когда речь идет о вложении средств в драгметаллы, мы подразумеваем в первую очередь золото. Золото ценилось и ценится более всего. И сейчас мы видим, что спрос на него только растет», — рассказывает эксперт Анна Штуккерт.

Инвестиции в драгметаллы, а точнее в золото, ― один из самых стабильных инвестиционных инструментов. На него не слишком влияют кризисы, девальвации и прочие рыночные катаклизмы. Это защитный актив, который не принесет вам быстрого дохода, но зато поможет сохранить сбережения. Вложиться в золото можно несколькими способами.

Золотые слитки. Их мы не раз видели в кино. Это такие золотые кирпичики. Купить можно и слиток поменьше, буквально несколько граммов. Это самое настоящее «физическое» золото. Его можно взять в руки, хранить в сейфе, словом, оно осязаемо.

Их мы не раз видели в кино. Это такие золотые кирпичики. Купить можно и слиток поменьше, буквально несколько граммов. Это самое настоящее «физическое» золото. Его можно взять в руки, хранить в сейфе, словом, оно осязаемо. Золотые инвестиционные монеты. Купить можно в банке или на аукционах. Помимо их ценности как золотой вещи, они зачастую имеют нумизматическую ценность. Золотые монеты требуют бережного хранения.

Купить можно в банке или на аукционах. Помимо их ценности как золотой вещи, они зачастую имеют нумизматическую ценность. Золотые монеты требуют бережного хранения. ETF на золото. Инвестиционный фонд, акции которого торгуются на бирже. Их стоимость привязана к стоимости активов в портфеле, то есть в данном случае ― золота. Плюсы ETF очевидны: вам не нужно ничего хранить, а торговать можно как обычными ценными бумагами.

Инвестиционный фонд, акции которого торгуются на бирже. Их стоимость привязана к стоимости активов в портфеле, то есть в данном случае ― золота. Плюсы ETF очевидны: вам не нужно ничего хранить, а торговать можно как обычными ценными бумагами. ПИФы драгоценных металлов. Инвестор в этом случае приобретает пай, то есть свою часть, а фонд инвестирует в золотые инструменты. Например, акции золотодобывающих компаний, фьючерсы и обезличенные металлические счета.

Инвестор в этом случае приобретает пай, то есть свою часть, а фонд инвестирует в золотые инструменты. Например, акции золотодобывающих компаний, фьючерсы и обезличенные металлические счета. Фьючерсы на золото. Высокодоходный, но очень рискованный инструмент. Работа с фьючерсами требует знаний и опыта. Для долгосрочных инвестиций не подходит.

Покупаем золотые слитки

Поскольку мы все-таки говорим о сбережении денежных накоплений и, как следствие, о долгосрочных инвестициях, то остановимся более подробно на покупке золотых слитков.

«После недвижимости инвестиции в драгметаллы в виде золотых слитков — самый надежный инструмент для капитализации», — утверждает Анна Штуккерт.

Фото из личного архива Анны Штуккерт /

На сегодняшний момент стоимость слитка в 1 кг колеблется в районе 1500-2000 евро. Начинать инвестировать можно с 10 кг золота. Покупают золотые унции в банке. Тут есть свои нюансы, о которых надо помнить перед покупкой.

Во-первых, вам придется заплатить НДС в размере 20%, а это немало.

Во-вторых, золотые слитки нужно где-то хранить. Положить в ящик, прикрыв бумагами, не получится. Хранить золотые слитки нужно бережно. Даже небольшая царапина снижает стоимость. При сильных повреждениях слиток вообще могут не купить.

В-третьих, банк возьмет большую комиссию при повторной продаже слитка.

«Я не рекомендую хранить слитки в том же банке, где вы его покупали, ведь банк может обанкротиться. Лучше всего хранить слитки в арендованных ячейках», ― отмечает Анна Штуккерт.

Можно ли получить прибыль от инвестиций в золото?

Как уже было отмечено выше, инвестиции прежде всего направлены на сохранение капитала. Они выгодно отличаются от хранения под подушкой или в условной банке, и даже от банковских вкладов, хотя бы по причине инфляции, которая съедает львиную долю дохода, а деньги, лежащие дома, просто обесценивает.

Поэтому получение дохода хоть и возможно, но это не первостепенная задача. Золото ― это долгосрочная инвестиция. Прибыль от таких вложений можно получить через 7-10 лет.

«В любом случае никто не порекомендует складывать все яйца в одну корзину. Золото в вашем инвестиционном портфеле должно занимать 10%, максимум ― 20%» ― предупреждает эксперт.

Остальные сбережения можно грамотно распределить между другими активами, создав тем самым надежный и возможно доходный инвестиционный портфель.