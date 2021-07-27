Пандемийный 2020 год дал нам неутешительную статистику: более 60% россиян не имеют накоплений. Такой порядок вещей не сулил ничего хорошего и раньше, но с введением локдауна, закрытием предприятий (особенно малого и среднего бизнеса) люди остались буквально с тем, что у них находится в кошельках. При этом необходимость покупать еду и платить за квартиру никто не отменял.
Если раньше считалось, что копить нет смысла (все сгорит, живем один раз), то сегодня многие уже поняли, что какие-то накопления или инвестиции все-таки должны быть. Одной из самых популярных форм инвестиций является вложение средств в драгоценные металлы. Что это такое, как это можно сделать — обсудим с экспертом по инвестициям, организатором Международного конгресса инвестиций, специалистом по недвижимости в Европе Анной Штуккерт.
Поколение без инвестиций?
В советское время копить деньги было невозможно. Никаких капиталов у людей не было, да и вложить их некуда. Банковские вклады, инвестиции в недвижимость ― все это из области фантастики. Квартиры лишь кооперативные, их даже нельзя было унаследовать, потому что это не частная собственность. Если какие-то деньги и можно было придержать, то откладывали их в банку. Да-да, не в банк, а в банку. Обычную жестяную, из-под чая, например.
Поколение наших родителей видело много такого, что отвращает от накоплений — уж слишком это кажется ненадежным. Пирамида МММ, дефолт 1998 года и другие неприятные кризисы подвели большинство россиян к неутешительной мысли, что деньги надо тратить, потому что иначе их просто не будет.
Конечно, с тех пор изменилось многое. И хотя по-прежнему экономика иногда подкидывает сюрпризы, копить деньги стало проще. Но и тут не каждый готов задуматься об инвестициях. Кому-то кажется это фантастикой, кто-то думает, что для этого нужны миллионные капиталы. Кто-то просто считает старый-добрый вклад в банке самым надежным и необременительным способом отложить средства.
«Даже сегодня при огромном количестве информации в интернете и в книгах, которые пишут успешные инвесторы вроде Уоррена Баффета, люди все равно с недоверием относятся к такому способу сохранять деньги. История постсоветских финансовых кризисов, для многих обернувшихся крахом, — это все еще живое воспоминание наших соотечественников», — отмечает эксперт по инвестициям Анна Штуккерт.
Что же такое инвестиции?
Коротко говоря, это вложение денежных средств для их сохранения (в первую очередь) и получения дохода (в меньшей степени). Инвестировать может любой, для этого не нужно обладать каким-то специальным дипломом или разрешением. Каждый совершеннолетний человек может вложить имеющиеся у него средства. Тот, кто занимается инвестированием, называется инвестором.
Инвесторы бывают консервативными, умеренными и спекулянтами. Последние — те, кто выбирают краткосрочные инвестиции с целью получить быстрый доход: купил дешево — продал дорого. Несложно догадаться, что это один из самых рискованных видов инвестирования. Именно так потерять свои деньги легче всего. Большинство все-таки предпочитают долгосрочные инвестиции.
«Не гонитесь за высоким и быстрым доходом, — предупреждает эксперт. — Научитесь хотя бы сохранять свои сбережения, это уже очень много».
Инвестировать можно в недвижимость, в ценные бумаги, биржевые фонды, производные фондовые инструменты (фьючерсы, опционы и т. д.), покупку валюты и драгоценные металлы. Самостоятельно инвестировать в ценные бумаги частное лицо не может. Для этого нужен брокер, который является посредником между биржей, где торгуются ценные бумаги, и инвестором.
Зато брокер не нужен ни для покупки валюты (это можно делать как самостоятельно, так и через брокерский счет), ни для покупки недвижимости, ни для инвестиций в драгоценные металлы. Об этом и поговорим подробнее.
Как инвестировать в драгметаллы?
«Когда речь идет о вложении средств в драгметаллы, мы подразумеваем в первую очередь золото. Золото ценилось и ценится более всего. И сейчас мы видим, что спрос на него только растет», — рассказывает эксперт Анна Штуккерт.
Инвестиции в драгметаллы, а точнее в золото, ― один из самых стабильных инвестиционных инструментов. На него не слишком влияют кризисы, девальвации и прочие рыночные катаклизмы. Это защитный актив, который не принесет вам быстрого дохода, но зато поможет сохранить сбережения. Вложиться в золото можно несколькими способами.
- Золотые слитки. Их мы не раз видели в кино. Это такие золотые кирпичики. Купить можно и слиток поменьше, буквально несколько граммов. Это самое настоящее «физическое» золото. Его можно взять в руки, хранить в сейфе, словом, оно осязаемо.
- Золотые инвестиционные монеты. Купить можно в банке или на аукционах. Помимо их ценности как золотой вещи, они зачастую имеют нумизматическую ценность. Золотые монеты требуют бережного хранения.
- ETF на золото. Инвестиционный фонд, акции которого торгуются на бирже. Их стоимость привязана к стоимости активов в портфеле, то есть в данном случае ― золота. Плюсы ETF очевидны: вам не нужно ничего хранить, а торговать можно как обычными ценными бумагами.
- ПИФы драгоценных металлов. Инвестор в этом случае приобретает пай, то есть свою часть, а фонд инвестирует в золотые инструменты. Например, акции золотодобывающих компаний, фьючерсы и обезличенные металлические счета.
- Фьючерсы на золото. Высокодоходный, но очень рискованный инструмент. Работа с фьючерсами требует знаний и опыта. Для долгосрочных инвестиций не подходит.
Покупаем золотые слитки
Поскольку мы все-таки говорим о сбережении денежных накоплений и, как следствие, о долгосрочных инвестициях, то остановимся более подробно на покупке золотых слитков.
«После недвижимости инвестиции в драгметаллы в виде золотых слитков — самый надежный инструмент для капитализации», — утверждает Анна Штуккерт.
На сегодняшний момент стоимость слитка в 1 кг колеблется в районе 1500-2000 евро. Начинать инвестировать можно с 10 кг золота. Покупают золотые унции в банке. Тут есть свои нюансы, о которых надо помнить перед покупкой.
Во-первых, вам придется заплатить НДС в размере 20%, а это немало.
Во-вторых, золотые слитки нужно где-то хранить. Положить в ящик, прикрыв бумагами, не получится. Хранить золотые слитки нужно бережно. Даже небольшая царапина снижает стоимость. При сильных повреждениях слиток вообще могут не купить.
В-третьих, банк возьмет большую комиссию при повторной продаже слитка.
«Я не рекомендую хранить слитки в том же банке, где вы его покупали, ведь банк может обанкротиться. Лучше всего хранить слитки в арендованных ячейках», ― отмечает Анна Штуккерт.
Можно ли получить прибыль от инвестиций в золото?
Как уже было отмечено выше, инвестиции прежде всего направлены на сохранение капитала. Они выгодно отличаются от хранения под подушкой или в условной банке, и даже от банковских вкладов, хотя бы по причине инфляции, которая съедает львиную долю дохода, а деньги, лежащие дома, просто обесценивает.
Поэтому получение дохода хоть и возможно, но это не первостепенная задача. Золото ― это долгосрочная инвестиция. Прибыль от таких вложений можно получить через 7-10 лет.
«В любом случае никто не порекомендует складывать все яйца в одну корзину. Золото в вашем инвестиционном портфеле должно занимать 10%, максимум ― 20%» ― предупреждает эксперт.
Остальные сбережения можно грамотно распределить между другими активами, создав тем самым надежный и возможно доходный инвестиционный портфель.