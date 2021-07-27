Британцы захотели переждать ядерную войну на борту российского «самолета Судного дня»

Лондон, 27 июля. Жители Великобритании захотели забронировать себе места на одном из новейших российских «самолетов Судного дня».

Россия построит два новых самолета для использования правительством государства в условиях ядерного вооруженного конфликта, отметил британский журналист Джек Уолтерс в статье для издания Daily Express, перевод которой приводит «ПолитРоссия». Так называемые «самолеты Судного дня» предназначены для руководства государства для управления ядерными силами и войсками в случае разрушения наземной и спутниковой инфраструктуры.

Подобные самолеты отличаются от обычных способностью противостоять разрушительным факторам применения ядерного вооружения. В новых образцах, которыми планируют заменить Ил-80, также будут отсутствовать иллюминаторы для защиты экипажа и пассажиров от воздействия ядерных взрывов. Уолтерс напомнил, что в настоящий момент отношения между Соединенными Штатами и РФ достигли своего исторического минимума со времен холодной войны. Он также добавил, что российский и американский лидеры Владимир Путин и Джо Байден не так давно провели переговоры, в ходе которых пришли к решению возобновить диалог в рамках снижения рисков ядерной войны.

Читатели Daily Express весьма бурно отреагировали на эту новость, оживленно прокомментировав ее. По их мнению, президент России в сложившейся ситуации действует логично. Пользователи британского сегмента Сети отметили, что Путин не возлагает больших надежд на положительный исход, подготавливаясь к худшему сценарию. Некоторые жители Великобритании, обеспокоенные тем фактом, что ядерная война не предполагает победителей, решили узнать, как можно забронировать себе место на российском «самолете Судного дня».

«Мистер Путин, как мне забронировать место?» — написал один из жителей Великобритании, который захотел переждать ядерную войну на борту российского «самолета Судного дня».

Ранее экс-командир Ил-96 Андрей Левитин рассказал, зачем России нужны новые «самолеты Судного дня». По его словам, подобные крылатые машины используются в качестве летающих штабов, способных длительное время находиться в воздухе при условии регулярной дозаправки. Он объяснил, что на борту новых самолетов будут находиться передовые средства связи, позволяющие координировать действия субмарин в реальном времени.