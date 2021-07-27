Отец Сергий (Рыбко) восславил сопротивление православных верующих гонениям на Украине

Настоящей силы вера достигает тогда, когда люди понимают, что рискуют ради своих убеждений. Об этом в интервью ФАН заявил известный миссионер Русской православной церкви отец Сергий (Рыбко), рассказывая о крестном ходе православных в Киеве.

Каноническая Украинская православная церковь, сохранившая единство с Московским патриархатом, 27 июля совершила молебен в столице Украины и провела Великий крестный ход по случаю 1033-летия Крещения Руси.

Настоятель храма Сошествия Святаго Духа, публицист, миссионер, игумен РПЦ отец Сергий отметил, что десятки тысяч православных украинцев проявили мужество.

«Сегодня — праздник, день памяти святого Великого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. В этот день православные проводят крестные ходы. На Украине это событие имеет особенное значение. Православная церковь там подвергается гонениям, ее пытаются уничтожить. Но православные на Украине стойко сопротивляются», — сказал батюшка.

Священник напомнил, что православная вера всегда была подвижничеством. Игумен привел изречение одного из святых, чтимых РПЦ, о том, что самые опасные события для веры — это когда на нее нет гонений.

«Настоящей силы вера достигает тогда, когда люди понимают, что рискуют, но защищают свою веру, — в это время вера растет. Участие в подобном шествии по Киеву — это показание своей веры. Я рад, что многие украинцы вышли на крестный ход. Если бы я был там, то обязательно пошел бы вместе с ними!» — признался отец Сергий.

pochaev.org.ua / Свято-Успенская Почаевская лавра

Настоятель храма Сошествия Святаго Духа напомнил, что православный христианин должен ходить в церковь по выходным дням — в субботу вечером или в воскресенье утром, а также на двунадесятые (большие) церковные праздники. Он подчеркнул, что если человек хочет отметить день памяти святого Владимира и зайдет в церковь, чтобы почтить его, это будет замечательно. Батюшка пожелал читателям ФАН хранить православные идеалы, быть патриотами и в случае необходимости суметь защитить свои убеждения.

Ранее ФАН писал, как киевская власть уничтожает Украину, руководствуясь указаниями Вашингтона.