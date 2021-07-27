Российские ученые создают материал для устранения радиационных дефектов

Томск, 27 июля. Физики Инженерной школы ядерных технологий Томского политехнического университета разрабатывают материал, устраняющий радиационные дефекты.

Исследователи проводят эксперимент на полученном методом магнетронного напыления композите из циркония и ниобия. Всего используется пять слоев каждого материала толщиной около 100 нм. На реализацию проекта уйдет от пяти до десяти лет, убеждены ученые. Изначально разработка позиционировалась как технология для современных реакторов. Однако позже ученые пришли к выводу, что это покрытие больше подойдет для термояда и электронного оборудования.

«У нас уже вышли две статьи по этой теме. Мы постепенно увеличиваем интенсивность облучения и наблюдаем, что дефектов не становится больше», — рассказал руководитель проекта доцент Роман Лаптев.

Кроме материала для устранения радиационных дефектов, в России проектируют «реактор будущего» для дешевой энергии на столетия вперед. Предполагается, что такие конструкции установят на Кольской АЭС-2. Ныне действующая Кольская атомная электростанция является одной из самых старых в РФ.