Некоторые жители Ставрополья получат выходной за вакцинацию от коронавируса

Ставрополь, 27 июля. Соглашение, предусматривающее меры по стимулированию сотрудников муниципальных служащих и работников, проходящих вакцинацию от коронавируса, подписали в Ставропольском крае.

Документ рассмотрели руководитель Георгиевского городского округа Ставропольского края Андрей Зайцев и председатель региональной организации Общероссийского профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ Георгий Волков. Заключенное соглашение предусматривает меры стимулирования как муниципальных служащих, так и сотрудников, которые делают прививки против вируса SARS-CoV-2.

Соглашение, в частности, предусматривает предоставление сотрудникам указанных сфер освобождения от должностных обязанностей в день прохождения процедуры. При этом заработная плата сохраняется. Согласно содержанию документа, работникам также полагается дополнительный выходной. По желанию сотрудников его могут присоединить либо к отпуску, либо предоставить в другой день в течение года после вакцинации, передает «Солидарность».

Прививочная кампания от COVID-19 проходит по всей России. В частности, в Санкт-Петербурге процедуру прошли уже более 1,2 млн граждан. Из них 906 133 человек получили оба компонента вакцины.