Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июля 18:39
18:36
Политика
Бредихин отреагировал на заявление Украины о возможном силовом освобождении Донбасса
18:33
Экономика
МВФ повысил прогноз относительно роста ВВП России
18:32
Общество
Движение транспорта ограничат в Петербурге из-за ремонтных работ
18:32
Экономика
Сахалинская область получит 65,7 млн рублей компенсации за загрязнение леса
18:30
Общество
Украинец рассказал, как подружился с русской семьей на отдыхе в Турции
18:27
Происшествия
Уровень воды в Забайкалье постепенно снижается
18:27
Общество
Первая партия «Спутник Лайт» поступила в Нижегородскую область
18:27
Общество
Минздрав Чечни сообщил о 100%-ной вакцинации взрослых жителей республики
18:27
Общество
Власти Ялты планируют украсить город яркими граффити
18:25
Общество
Сексолог рассказала, могут ли партнерские роды отстранить мужчину от женщины
Все новости

Некоторые жители Ставрополья получат выходной за вакцинацию от коронавируса

  /   Обновлено: 27 июля 2021 17:57
Общество
Некоторые жители Ставрополья получат выходной за вакцинацию от коронавируса
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Ставрополь, 27 июля. Соглашение, предусматривающее меры по стимулированию сотрудников муниципальных служащих и работников, проходящих вакцинацию от коронавируса, подписали в Ставропольском крае.

Документ рассмотрели руководитель Георгиевского городского округа Ставропольского края Андрей Зайцев и председатель региональной организации Общероссийского профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ Георгий Волков. Заключенное соглашение предусматривает меры стимулирования как муниципальных служащих, так и сотрудников, которые делают прививки против вируса SARS-CoV-2.

Соглашение, в частности, предусматривает предоставление сотрудникам указанных сфер освобождения от должностных обязанностей в день прохождения процедуры. При этом заработная плата сохраняется. Согласно содержанию документа, работникам также полагается дополнительный выходной. По желанию сотрудников его могут присоединить либо к отпуску, либо предоставить в другой день в течение года после вакцинации, передает «Солидарность».

Прививочная кампания от COVID-19 проходит по всей России. В частности, в Санкт-Петербурге процедуру прошли уже более 1,2 млн граждан. Из них 906 133 человек получили оба компонента вакцины.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Некоторые жители Ставрополья получат выходной за вакцинацию от коронавируса
ставропольский край вакцинация коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru