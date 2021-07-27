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Российский ФБР изучает дело двухгодовалой мигрантки, убитой полицейским в Бельгии

  /   Обновлено: 27 июля 2021 18:18
Весь мир
Российский ФБР изучает дело двухгодовалой мигрантки, убитой полицейским в Бельгии
prt scr fondfbr.ru  / 

Мэзьере, 27 июля. Российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР) приступил к изучению дела двухгодовалой Мавды Шаври, убитой полицейскими в Мэзьере, Бельгия. Правозащитники объявили об этом в официальном Telegram-канале ФБР.

Инициативная группа обратилась за разъяснениями к министру внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден, премьер-министру Бельгии Александру Де Кро и министру юстиции Винсенту Ван Кикенборну.

Девочка погибла в ночь с 16 на 17 мая 2018 года. Она вместе с матерью и другими беженцами находилась в фургоне, который пересекал границу между Бельгией и Францией и должен был доставить их в Великобританию. На одном из участков пути автомобиль остановили полицейские и потребовали открыть кузов, однако водитель не стал выполнять их указания и уехал. Правоохранители начали преследование и через некоторое время открыли огонь по фургону. Как они утверждают, водитель стал вести автомобиль «опасно» и «пытался задеть другие машины». В ходе обстрела одна из пуль попала в маленькую Мавду, в результате чего девочка скончалась на месте.

12 февраля 2021 года суд утвердил в отношении полицейского, убившего ребенка, приговор за непредумышленное убийство, приговорив его к одному году лишения свободы условно и штрафу в 400 евро. В марте стало известно, что правоохранитель намерен обжаловать решение. Семья Мавды добивалась, чтобы его приговорили к 10-15 годам лишения свободы.

На дело также обратил внимание премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, который встретился с родственниками девочки и пообещал провести независимое расследование.

ФБР — некоммерческая правозащитная организация, нацеленная на помощь жертвам полицейского и тюремного насилия. В создании фонда принял участие известный российский бизнесмен Евгений Пригожин. Своей миссией правозащитники также называют поддержку активистов, которые противостоят полицейскому произволу. Дело Мавды Шаври — один из примеров преступлений, которые совершают европейские правоохранители по отношению к мигрантам.

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мигранты бельгия полиция фонд борьбы с репрессиями
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