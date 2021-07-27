Житель Саратовской области отправился в тюрьму после замаха поддоном на полицейского

Саратов, 27 июля. Жителя Ртищево признали виновным в угрозе применения насилия в адрес представителя власти. 31-летний мужчина проведет восемь месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.



Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый начал нецензурно выражаться в адрес сотрудников ППС. Следом мужчина схватил поддон и замахнулся на полицейских, после чего был задержан.

«Нынешние законы достаточно строги к подобным правонарушениям. Сотрудники полиции решили не спускать дело «на тормозах», действуя в рамках законодательства. Восемь месяцев — нормальный срок: человек успеет подумать о своем поведении, но жизнь себе не сломает», — отметил в беседе с корреспондентом ФАН юридический консультант Валерий Трофимов.

Ранее стало известно, что насиловавший падчерицу и ее подружку саратовский педофил предстанет перед судом. Мужчина полностью признал вину.