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Житель Саратовской области отправился в тюрьму после замаха поддоном на полицейского
Происшествия
Житель Саратовской области отправился в тюрьму после замаха поддоном на полицейского
pxhere.com  / 

Саратов, 27 июля. Жителя Ртищево признали виновным в угрозе применения насилия в адрес представителя власти. 31-летний мужчина проведет восемь месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. 

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый начал нецензурно выражаться в адрес сотрудников ППС. Следом мужчина схватил поддон и замахнулся на полицейских, после чего был задержан.  

«Нынешние законы достаточно строги к подобным правонарушениям. Сотрудники полиции решили не спускать дело «на тормозах», действуя в рамках законодательства. Восемь месяцев — нормальный срок: человек успеет подумать о своем поведении, но жизнь себе не сломает», — отметил в беседе с корреспондентом ФАН юридический консультант Валерий Трофимов. 

Ранее стало известно, что насиловавший падчерицу и ее подружку саратовский педофил предстанет перед судом. Мужчина полностью признал вину. 

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полиция саратовская область поддон
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