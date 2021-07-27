Скончался солист рок-группы Metal Church

Вашингтон, 27 июля. Главный исполнитель рок-группы Metal Church Майк Хоу умер на 56-м году жизни.

Майк Хоу скончался в своем доме в городе Юрика в штате Калифорния. Причина его смерти не указывается. Коллеги подтвердили гибель вокалиста. Они назвали Майка настоящей легендой хеви-метала.

Metal Church в переводе с английского —«Церковь метала». Группа была основана в 1980 году Куртом Вандерхуфом. Название коллектив получил по прозвищу его квартиры в Сан-Франциско, в которой он со своими друзьями поклонялся металлу.