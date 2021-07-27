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Эксперт Солодков рассказал, как действовать при разговоре с мошенниками

  /   Обновлено: 27 июля 2021 17:52
Экономика
Эксперт Солодков рассказал, как действовать при разговоре с мошенниками
Федеральное агентство новостей

Москва, 27 июля. Некоторые правила безопасности против телефонных мошенников перечислил директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.

При возникновении сомнений специалист рекомендует прервать общение и перезвонить в финансовое учреждение по указанному на карте номеру. По словам Солодкова, мошенники действуют с позитивным мотивом, когда сообщают о предполагаемом выигрыше в лотерею, или с негативным, при котором преступники звонят якобы из следственного комитета или прокуратуры, передает «Радио 1».

В последнее время злоумышленники начали выдавать себя за сотрудников ресурсоснабжающих организаций и срочно требовать выплаты задолженности по счетам. Эксперт призвал граждан быть бдительнее и помнить, что для подобных вещей существуют официальные сайты компаний, где каждый человек может произвести все расчеты самостоятельно.

Представители Сбербанка ранее сообщили, что злоумышленники начали обманным путем красть средства россиян при помощи организованных мессенджерами розыгрышей денежных призов.

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