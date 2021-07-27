Тюменец залез в соседнюю квартиру через балкон и избил отмечающих помолвку девушек

Тюмень, 27 июля. Сотрудники полиции проводят проверку по факту нападения на пятерых девушек. Пострадавшие пожаловались на агрессивного незнакомца.

Подруги отмечали на балконе помолвку одной из них. Своим весельем они никому не мешали, несколько человек даже поздравили виновницу маленького праздника. С наступлением ночи девушки зашли в квартиру, чтобы не нарушать «время тишины».

К ним через балкон залез агрессивный мужчина и сразу же толкнул ногой беременную девушку. Остальные подруги также пострадали от рукоприкладства. Злоумышленник параллельно осыпал всех оскорблениями. Ушел тюменец тем же способом — перелез через балкон.